Кристина Горняк рассказала подробности в программе "Утро в большом городе". Как оказалось, сумма компенсации уже утверждена.
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Блогерша рассказала, что самостоятельно занимается восстановлением жилья. Денежная выплата от государства составляет 500 тысяч гривен.
Я подала заявку на "єВідновлення", второй владелец, к сожалению, не подал, но это хорошо, потому что мне придет вся сумма, и я смогу ею воспользоваться, чтобы отремонтировать дом. Сейчас я уже этим занимаюсь,
– поделилась Кристина Горняк.
Кристина отметила, что этих средств не хватит на ремонт усадьбы. Однако она довольна компенсацией.
"Повреждений больше, но я считаю, что сумма хорошая. Если дом полностью разрушен, то выплачивается 2 000 000 гривен", – отметила блогерша.
Как пострадал дом Остапчука и Горняк / Фото из соцсетей
Напомним, ночью 22 февраля россияне нанесли удар по Киевской области. Пострадал дом в коттеджном городке "Золоче Прованс", принадлежащий Владимиру Остапчуку и Кристине Горняк. В результате обстрела были повреждены фасад здания, часть стен, окна, разрушилось ограждение.
Отметим, что Кристина Горняк и Владимир Остапчук около 2 лет прожили в браке, а в 2022 году развелись. У них остался совместный дом, который долгое время был предметом споров.
В марте 2025 года бывшие супруги заключили договор о разделе совместного имущества. После продажи дома средства должны быть поделены поровну.