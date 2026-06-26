Кристина Горняк рассказала подробности в программе "Утро в большом городе". Как оказалось, сумма компенсации уже утверждена.

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Блогерша рассказала, что самостоятельно занимается восстановлением жилья. Денежная выплата от государства составляет 500 тысяч гривен.

Я подала заявку на "єВідновлення", второй владелец, к сожалению, не подал, но это хорошо, потому что мне придет вся сумма, и я смогу ею воспользоваться, чтобы отремонтировать дом. Сейчас я уже этим занимаюсь,

– поделилась Кристина Горняк.

Кристина отметила, что этих средств не хватит на ремонт усадьбы. Однако она довольна компенсацией.

"Повреждений больше, но я считаю, что сумма хорошая. Если дом полностью разрушен, то выплачивается 2 000 000 гривен", – отметила блогерша.



Как пострадал дом Остапчука и Горняк / Фото из соцсетей

Напомним, ночью 22 февраля россияне нанесли удар по Киевской области. Пострадал дом в коттеджном городке "Золоче Прованс", принадлежащий Владимиру Остапчуку и Кристине Горняк. В результате обстрела были повреждены фасад здания, часть стен, окна, разрушилось ограждение.

Отметим, что Кристина Горняк и Владимир Остапчук около 2 лет прожили в браке, а в 2022 году развелись. У них остался совместный дом, который долгое время был предметом споров.

В марте 2025 года бывшие супруги заключили договор о разделе совместного имущества. После продажи дома средства должны быть поделены поровну.