Христина Горняк розповіла подробиці у програмі "Ранок у великому місті". Як виявилось, сума компенсації вже затверджена.

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Блогерка розповіла, що вона самостійно займається відновленням житла. Грошова виплата від держави становить 500 тисяч гривень.

Я подала на "єВідновлення", другий власник, на жаль, не подав, але це добре, тому що мені вся сума прийде, і я зможу нею скористатися, щоб зробити відновлення будинку. Зараз я вже цим займаюся,

– поділилась Христина Горняк.

Христина зазначила, що цих коштів не вистачить на ремонт маєтку. Однак вона задоволена компенсацією.

"Пошкоджень більше, але я вважаю, що сума гарна. Якщо повністю зруйнований будинок, то 2 000 000 гривень надається", – зауважила блогерка.



Як постраждав будинок Остапчука і Горняк / Фото з соцмереж

Нагадаємо, уночі 22 лютого росіяни завдали удару по Київській області. Постраждав будинок у котеджному містечку "Золоче Прованс", що належить Володимиру Остапчуку та Христині Горняк. Через обстріл пошкодився фасад будівлі, частина стін, вікна, зруйнувалась огорожа.

Зазначимо, Христина Горняк та Володимир Остапчук близько 2 років були у шлюбі, а в 2022 році розлучилися. У них залишився спільний будинок, що тривалий час був предметом для суперечок.

У березні 2025 колишнє подружжя уклало договір про поділ спільного майна. Після продажу будинку кошти мають порівну розділити.