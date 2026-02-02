Инна и Павел были женаты с 2015 до 2022 года, у них родилась дочь Зореслава. В эксклюзивном комментарии для 24 Канала женщина отметила, что хотя официально они разведены, по ее мнению, их отношения продолжались значительно дольше.

В течение 4 лет я поддерживала его, знала о потерях, о влюбленности, которые были, но потом отношения сблизились и в конце 2025 очень. Поэтому я не могу подтвердить, что мы разошлись, оценивая его отношение ко мне... Был факт измены, но было и продолжение. Сейчас уже наконец точно это точка.

– отметила Инна Тесленко.

Она добавила, что уважает военных и работу Павла Вышебабы, но не одобряет его отношение к ней как к человеку, который любил и ждал: "Хотелось бы, чтобы военные ценили тех, кто за них переживает".

Инна отметила, что не хочет, чтобы их развод постоянно упоминалось в новостях в контексте "это давно позади", потому что это не соответствует действительности.

Бывшая жена Павла Вышебабы высказалась об их разрыве / Фото 24 Канала

Что ранее Инна Тесленко говорила об отношениях с Павлом Вышебабой?

По словам женщины, решение о разводе с поэтом было неожиданным, очень болезненным и односторонним. Она заявила, что их отношения продолжались и после официального разрыва, хотя Павел параллельно имел другие романтические связи.

Мы имели близкие отношения, пока я не узнавала о новых женщинах. Каждый раз это приносило боль, потому что я откровенно говорила, что не могу разлюбить. Да, это сложно. Да, это моя вина. Но читать грязные комментарии будто я предательница, все эти годы было неприятно. Человек возвращался, когда с кем-то из новых девушек не получалось, давала надежду. У нас были разговоры, была близость, подарки, цветы. И так произошло в последний раз, в конце декабря. Но потом он побежал к другой, там не получилось и появилась Анжелика,

– написала Инна в фейсбуке.

Тесленко также обратилась к Павлу с просьбой больше времени уделять дочери Зореславе.

Какова реакция Павла Вышебабы на заявления бывшей жены?

Поэт ответил на слова бывшей жены в Threads, отметив, что уважает Инну как мать своей дочери и не желает комментировать ее взгляд на ситуацию с разводом.

Как бы ни было больно бывшей жене, я не ответственен за ее чувства – просто время принять, что мы не вместе,

– написал поэт.

Он добавил, что сейчас находится в серьезных отношениях с новой партнершей Анжеликой Кравец и заверил, что никогда не изменял Инне во время их супружеской жизни.

Я делал ошибки, беру за это ответственность. За них я попросил прощения лично перед ней. За все годы наших отношений с Инной я ей никогда не изменял. После расставания – так, были женщины. Официальный развод длился дольше, и мы уже были не вместе,

– подытожил военный.

Реакция Павла Вышебабы на заявления бывшей жены / Скриншоты из Threads

Что известно о новых отношениях Павла Вышебабы

Знакомство военного с блогером Анжеликой Кравец началось с непринужденной переписки, а затем переросло в личную встречу.

Я походил пару дней по улицам Киева, как пришелец, перепутавший планеты, купил билет и поехал к ней. И не ошибся. А потом и она ко мне в прифронтовой город. И взаимно. И несемся,

– рассказывал Вышебаба в инстаграме.