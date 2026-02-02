Інна та Павло були одружені з 2015 до 2022 року, у них народилася донька Зореслава. У ексклюзивному коментарі для 24 Каналу жінка зазначила, що хоча офіційно вони розлучені, на її думку, їхні стосунки тривали значно довше.

Упродовж 4 років я підтримувала його, знала про втрати, про закоханості, які були, але потім стосунки зблизились і наприкінці 2025 дуже. Тому я не можу підтвердити, що ми розійшлись, оцінюючи його ставлення до мене… Був факт зради, але було і продовження. Зараз вже нарешті точно це крапка.

– зазначила Інна Тесленко.

Вона додала, що поважає військових і роботу Павла Вишебаби, але не схвалює його ставлення до неї як до людини, яка любила і чекала: "Хотілося б, щоб військові цінували тих, хто за них переживає".

Інна наголосила, що не хоче, аби їхнє розлучення постійно згадувалося у новинах у контексті "це давно позаду", бо це не відповідає дійсності.

Колишня дружина Павла Вишебаби висловилась про їхній розрив / Фото 24 Каналу

Що раніше Інна Тесленко говорила про стосунки з Павлом Вишебабою?

За словами жінки, рішення про розлучення з поетом було неочікуваним, дуже болючим і одностороннім. Вона заявила, що їхні стосунки тривали й після офіційного розриву, хоча Павло паралельно мав інші романтичні зв'язки.

Ми мали близькі стосунки, допоки я не дізнавалась про нових жінок. Щоразу це приносило біль, бо я відверто казала, що не можу розлюбити. Так, це складно. Так, це моя вина. Але читати брудні коментарі ніби я зрадниця, всі ці роки було неприємно. Людина поверталась, коли з кимось з нових дівчат не виходило, давала надію. У нас були розмови, була близькість, подарунки, квіти. І так сталось в останній раз, наприкінці грудня. Але потім він побіг до іншої, там не вийшло і з'явилась Анжеліка,

– написала Інна у фейсбуці.

Тесленко також звернулася до Павла з проханням більше часу приділяти доньці Зореславі.

Яка реакція Павла Вишебаби на заяви колишньої дружини?

Поет відповів на слова колишньої дружини у Threads, наголосивши, що поважає Інну як матір своєї доньки Зореслави й не бажає коментувати її погляд на ситуацію з розлученням.

Як би не було боляче колишній дружині, я не відповідальний за її почуття – просто час прийняти, що ми не разом,

– написав поет.

Він додав, що зараз перебуває у серйозних стосунках із новою партнеркою Анжелікою Кравець та запевнив, що ніколи не зраджував Інні під час їхнього подружнього життя.

Я робив помилки, беру за це відповідальність. За них я попросив вибачення особисто перед нею. За всі роки наших стосунків з Інною я їй ніколи не зраджував. Після розставання – так, були жінки. Офіційне розлучення тривало довше, та ми вже були не разом,

– підсумував військовий.

Реакція Павла Вишебаби на заяви колишньої дружини / Скриншоти з Threads

Що відомо про нові стосунки Павла Вишебаби

Знайомство військового з блогеркою Анжелікою Кравець почалося з невимушеного листування, а потім переросло в особисту зустріч.

Я походив пару днів вулицями Києва, як прибулець, що переплутав планети, купив квиток і поїхав до неї. І не помилився. А потім і вона до мене у прифронтове місто. І взаємно. І несемось,

– розповідав Вишебаба в інстаграмі.