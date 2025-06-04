Участников группы DakhaBrakha наградил посол Франции в Украине Гаэль Весьер во время концерта коллектива в Киеве. Пишет Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу посольства Франции в Украине.

Смотрите также Где сейчас певица Жанна Лтавская – звезда украинского шансона

Орден искусств и литературы – это высшая французская награда в области культуры. Участников группы DakhaBrakha наградили за выдающийся вклад в украинское искусство в Украине и мире, а особенно во Франции.

Посол Франции в Украине Гаэль Весьер отметил роль музыкантов в сохранении украинской идентичности и ее распространении и вклад группы в украинское сопротивление. Все средства с концерта передадут за помощь армии.

Концерт DakhaBrakha начался с минуты молчания. Участники группы исполнили несколько песен, посвященных украинским военным, и привлекли внимание к депортации наших детей Россией.

DakhaBrakha наградили во время концерта / Фото из фейсбука посольства Франции в Украине

Концерт группы DakhaBrakha / Фото из фейсбука посольства Франции в Украине

Кстати! Ранее певица Марина Круть получила премию "Женщина Украины-2025" в сфере "Шоубизнес".

Коротко о группе DakhaBrakha

DakhaBrakha – украинская музыкальная этногруппа. Ее организатор и художественный руководитель – Владислав Троицкий. Название коллектива состоит из слов "давать" и "брать" по словарю Бориса Гринченко.

Дебютный альбом группы вышел в 2006 году и получил название "Спокойной ночи". Другие альбомы DakhaBrakha: "Ягудки", "На грани", "Light", "Хмелева project" (совместно с белорусской группой PortMone), "Путь" и "Alambari".