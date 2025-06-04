Учасників гурту DakhaBrakha нагородив посол Франції в Україні Гаель Весьєр під час концерту колективу в Києві. Пише Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку посольства Франції в Україні.

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Орден мистецтв і літератури – це найвища французька нагорода в галузі культури. Учасників гурту DakhaBrakha нагородили за видатний внесок в українське мистецтво в Україні та світі, а особливо у Франції.

Посол Франції в Україні Гаель Весьєр відзначив роль музикантів у збережені української ідентичності та її поширенні й вклад гурту в український супротив. Усі кошти з концерту передадуть за допомогу війську.

Концерт DakhaBrakha почався з хвилини мовчання. Учасники гурту виконали кілька пісень, що присвячені українським військовим, та привернули увагу до депортації наших дітей Росією.

DakhaBrakha нагородили під час концерту / Фото з фейсбуку посольства Франції в Україні

Концерт гурту DakhaBrakha / Фото з фейсбуку посольства Франції в Україні

До речі! Раніше співачка Марина Круть отримала премію "Жінка України-2025" у сфері "Шоубізнес".

Коротко про гурт DakhaBrakha

DakhaBrakha – український музичний етногурт. Його організатор та художній керівник – Владислав Троїцький. Назва колективу складається зі слів "давати" і "брати" за словником Бориса Грінченка.

Дебютний альбом гурту вийшов у 2006 році та отримав назву "На добраніч". Інші альбоми DakhaBrakha: "Ягудки", "На межі", "Light", "Хмелева project" (спільно з білоруським гуртом PortMone), "Шлях" та "Alambari".