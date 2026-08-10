После долгой разлуки отец и дочь наконец-то увиделись. Трогательное видео встречи Салем опубликовал на своей странице в инстаграме.

В ролике видно, как девочка бежит к отцу, а затем они крепко обнимаются. Эмоции переполнили обоих настолько, что Даниэль не сдержался и буквально упал на пол, не отпуская дочь из рук.

Этот момент... Она приехала,

– ведущий кратко подписал ролик, добавив сердечко.

Санта-Луна родилась в 2015 году в браке телеведущего с его бывшей женой Марией. Пара познакомилась еще в студенческие годы в Одессе и прожила вместе почти 17 лет. Как рассказывал сам Салем, документы на развод они подали до начала полномасштабного вторжения, однако официально брак расторгли только в 2023 году.

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Что известно о дочери Даниэля Салема?

1 мая Санта-Луне исполнилось 11 лет. Тогда телеведущий отмечал, что с каждым годом девочка все больше становится похожей на его маму. Из-за большой войны в Украине Луна живет с мамой Марией в Европе, поэтому видеться с отцом им удается лишь несколько раз в год.

Что касается личной жизни самого ведущего, то сейчас он находится в отношениях с украинской певицей Lida Lee. Пара публично подтвердила свой роман в конце 2025 года.