Після тривалої розлуки батько та донька нарешті побачилися. Зворушливе відео зустрічі Салем опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.

У ролику видно, як дівчинка біжить до батька, а потім вони міцно обіймаються. Емоції переповнили обох настільки, що Даніель не стримався і буквально впав на підлогу, не відпускаючи доньку з рук.

Цей момент... Приїхала,

– коротко підписав ролик ведучий, додавши сердечко.

Санта-Луна народилася у 2015 році в шлюбі телеведучого з його колишньою дружиною Марією. Пара познайомилася ще в студентські роки в Одесі та прожила разом майже 17 років. Як розповідав сам Салем, документи на розлучення вони подали до початку повномасштабного вторгнення, однак офіційно шлюб розірвали лише у 2023-му.

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Що відомо про доньку Даніеля Салема?

1 травня Санта-Луні виповнилося 11 років. Тоді телеведучий зазначав, що з кожним роком дівчинка дедалі більше схожа на його маму. Через велику війну в Україні Луна живе з мамою Марією в Європі, тож бачитися з батьком їм вдається лише кілька разів на рік.

Що стосується особистого життя самого ведучого, то зараз він перебуває у стосунках з українською співачкою Lida Lee. Пара публічно підтвердила свій роман наприкінці 2025 року.