Украинские звезды поздравили пап с праздником в социальных сетях, написав теплые слова и поделившись совместными фотографиями. Некоторые знаменитости трогательно обратились к своим детям, сообщает 24 Канал.

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Виталий Козловский

Виталий Козловский опубликовал серию фото с сыном Оскаром, которому 25 февраля исполнилось 2 года. Артист воспитывает мальчика вместе с женой Юлией Бакуменко.

Папа — первое слово Оскара. Самое почетное, самое важное мое звание! Я так благодарен Вселенной за это. Благодарен любимой за сыночка,

– говорится в посте Козловского.

Александр Педан

Александр Педан — отец двоих детей: дочери Валерии и сына Марка. Телеведущий поделился в инстаграме семейными фотографиями, на которых также можно увидеть его жену Инну.

Счастлив быть отцом этих двоих. Отцовство — это лучшее, что со мной случилось. Спасибо, Инна, за возможность быть отцом,

– написал Педан.

Джамала

Джамала показала архивное видео с отцом, на котором она поет песню Сервера Какуры "Ebabil", а муж аккомпанирует дочери на гитаре. Ролик снят во дворе в селе Küçük özen.

Мой папа. Пример человека, который не боится никаких трудностей, у которого есть талант ко всему, чем бы он ни занимался. Строгий, но в то же время очень заботливый,

– отметила артистка.

Jerry Heil

Jerry Heil опубликовала в инстаграме детскую фотографию с отцом и нежно обратилась к нему.

Мой любимый философ, мой мотивационный коуч, мой строгий учитель, мой добрый учитель, моя опора, мой папа. С Днём всех любящих пап!,

– написала певица.

Lida Lee

Lida Lee посвятила теплый пост папе, к которому добавила их совместные фото. Певица поблагодарила его за все, что он сделал для нее.

Иногда ловлю себя на мысли, как сильно хочется просто снова оказаться в то время, когда я была маленькой и мы никуда не спешили. Когда можно просто сидеть, гулять, вместе ездить на море, слушать твои шутки, говорить обо всём и ни о чём, и быть рядом с тобой той беззаботной девочкой. Горжусь тем, что именно ты мой папа. Люблю тебя,

– обратилась Lida Lee к отцу.

Наталка Карпа

Наталка Карпа показала несколько фотографий со своим отцом – Семеном Ивановичем.

Люблю и благодарю за всё! Пусть Господь благословит на долгие годы,

– написала она.

Кстати, сегодня свой день рождения отмечает принц Уильям. Будущему королю Великобритании исполнилось 44 года. Ранее наша редакция собрала малоизвестные факты о принце Уэльском.