Українські зірки привітали татусів зі святом у соціальних мережах, написавши приємні слова та поділившись спільними фотографіями. Деякі знаменитості зворушливо звернулись до своїх дітей, передає 24 Канал.

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Віталій Козловський

Віталій Козловський опублікував серію фото з сином Оскаром, якому 25 лютого виповнилось 2 роки. Артист виховує хлопчика разом з дружиною Юлією Бакуменко.

Татко – перше слово Оскара. Найпочесніше, найважливіше моє звання! Я так вдячний Всесвіту за це. Вдячний коханій за синочка,

– йдеться у дописі Козловського.

Олександр Педан

Олександр Педан – батько двох дітей: доньки Валерії та сина Марка. Телеведучий поділився в інстаграмі сімейними світлинами, на яких також можна побачити його дружину Інну.

Щасливий бути батьком цих двох. Батьківство – це найкраще, що сталося зі мною. Дякую, Інно, за можливість бути батьком,

– написав Педан.

Джамала

Джамала показала архівне відео з батьком, на якому співає пісню Сервера Какури Ebabil, а чоловік акомпанує доньці на гітарі. Ролик знято у дворі в селі Küçük özen.

Мій тато. Приклад людини, яка не боїться жодних труднощів, яка має талант до всього, що б не робила. Суворий, але водночас дуже турботливий,

– зазначила артистка.

Jerry Heil

Jerry Heil опублікувала в інстаграмі дитячу фотку з батьком й ніжно звернулась до нього.

Мій улюблений філософ, мій мотиваційний коуч, мій строгий вчитель, мій добрий вчитель, моя стіна, мій тато. З Днем усіх люблячих татусів!,

– написала співачка.

Lida Lee

Lida Lee присвятила теплий допис татусеві, до якого додала їхні фото. Співачка подякувала йому за все, що він зробив для неї.

Іноді ловлю себе на думці, як сильно хочеться просто знову опинитися в тому часі, коли я була мала і ми нікуди не поспішали. Де можна просто сидіти, гуляти, разом виїжджати на море, слухати твої жарти, говорити про все і ні про що, і бути біля тебе тою безтурботною дівчинкою. Пишаюсь тим, що саме ти мій тато. Люблю тебе,

– звернулась Lida Lee до батька.

Наталка Карпа

Наталка Карпа показала кілька світлин зі своїм батьком – Семеном Івановичем.

Люблю і дякую за все! Нехай Господь благословляє на многая літа,

– написала вона.

До речі, сьогодні день народження святкує принц Вільям. Майбутньому королю Великої Британії виповнилось 44 роки. Раніше наша редакція зібрала маловідомі факти про принца Уельського.