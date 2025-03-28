За свою карьеру Гага поражала. И это происходило десятки раз. Костюм из мяса, откровенные образы, экстравагантные прически, яркий макияж, высокие каблуки и бессмертные хиты – все это о Леди Гаге. На протяжении многих лет она трансформировалась, но ее популярности можно было позавидовать. Как изменилась одна из икон американского шоу-бизнеса за столько времени, читайте в материале Show24.

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Краткая биография Леди Гаги

Настоящее имя звезды – Стефани Джоан Анджелина Джерманотта. С детства увлекалась музыкой, но страдала от насмешек сверстников, ведь им не нравились "провокационность и эксцентричность" девушки.

Однако Гага не оставляла своей мечты. Правильные знакомства помогли ей познакомиться с соответствующими людьми, которые дали ей творческий псевдоним и создали образ Леди Гаги. В 2008 году вышел дебютный альбом The Fame, а песня Poker Face заняла первые строчки мировых чартов.

Lady Gaga – Poker Face: смотрите видео онлайн

Важно отметить, что артистка всегда была в хорошей форме, а ее блондинистые волосы стали узнаваемым элементом. Кроме того, образы певицы в клипах частенько становились так называемым объектом, который использовали для пародий.

Следующие годы были успешными, ведь Гага выпускала новые альбомы, которые разлетались миллионами копий, песни становились хитами, а имя этой певицы знал почти каждый второй человек.

Но за историей успеха скрывается и история трагедии. Однажды певица призналась, что в 19 лет она стала жертвой изнасилования. Ей пришлось проходить ментальную и физическую терапию, чтобы восстановиться после этой ужасной ситуации. Травма не прошла бесследно, ведь на ее фоне у исполнительницы развилось посттравматическое стрессовое расстройство.

В 2010 году у знаменитости диагностировали раннюю стадию системной красной волчанки, а сегодня она болеет хронической фибромиалгией.

Фибромиалгия – это хроническое заболевание, которое проявляется мышечно-суставной болью, нарушением сна, постоянной усталостью и тому подобное. Что вызывает эту болезнь до сих пор неизвестно, а врачи не имеют устойчивого протокола лечения таких пациентов.

Яркие образы Леди Гаги

Один из первых образов, который обсуждал весь мир, стал наряд из сырого мяса, который исполнительница надела на церемонию вручения наград MTV Music Awards. Сегодня этот костюм хранится в Зале славы рок-н-ролла.

Леди Гага надела платье из сырого мяса / Фото Getty images

Такой образ стал настоящим вызовом для звезд, ведь до сих пор, пожалуй, никто не смог превзойти Леди Гагу в такой оригинальности и эксцентричности.

Также исполнительница неоднократно выходила в свет в причудливых шляпах, на высоких каблуках и с ярким макияжем.

Леди Гага в 2011 году / Фото Getty images

А в 2019 году звезда появилась на Met Gala в роскошном розовом платье, которое потом заменили еще три других наряда.

Леди Гага на Met Gala в 2019 году / Фото Getty images

Артистка часто использует парики для изменения образов. Вот к примеру ее выход в феврале 2025 года. Здесь она уже отдала предпочтение темному цвету волос и изящному платью.

Леди Гага в 2025 году / Фото Getty images

Певица может быть разной. Но какой образ она бы не выбрала, Леди Гага всегда будет той, которая бросает вызов современной моде и трендам.

Коротко о личной жизни певицы

2006 год – завязала отношения с продюсером Робом Фюзари, однако пара пробыла вместе лишь 3 года.

Впоследствии встречалась с дизайнером Дада (Мэтью) Уильямсом.

В свое время Леди Гага заявляла, что она бисексуальна. СМИ даже писали, что исполнительница несколько лет встречалась с девушками.

Позже познакомилась с актером Тейлором Кинни. В 2015 году пара обручилась, но через год все было отменено.

Следующим избранником был Кристиан Карино, с которым также состоялись помолвка, но по иронии судьбы, и этот союз распался.

Построить счастливые отношения Леди Гага пыталась и со звукорежиссером Дэном Хортоном.

Однако дальше завязался роман с предпринимателем Майклом Полански. В 2024 году пара обручилась.

Леди Гага и Майкл Полански / Фото Getty Images

Что интересно, на безымянном пальце Леди Гаги виднелось большое бриллиантовое кольцо. Стоимость украшения составляет более 560 тысяч долларов.

Леди Гага в кино

Карьера исполнительницы состоит не только из большой сцены и песен, но и насчитывает немалое количество киноработ. Отметим, что даже в кинокартинах Гага никому не уступала в оригинальности образов.

2001 год – "Клан Сопрано" – дебютная роль Леди Гаги в одном из самых знаковых сериалов всех времен.

– дебютная роль Леди Гаги в одном из самых знаковых сериалов всех времен. 2012 год – "Люди в черном 3" – эпизодическая роль, которая показала ее способность вписаться даже в фантастические блокбастеры.

– эпизодическая роль, которая показала ее способность вписаться даже в фантастические блокбастеры. 2013 год – "Мачете убивает" – боевик, в котором Гага продемонстрировала свой острый характер и отважную натуру.

– боевик, в котором Гага продемонстрировала свой острый характер и отважную натуру. 2014 год – "Маппеты – Особо опасны" – комедийная роль, которая подчеркнула ее актерский диапазон и умение развлекать.

– комедийная роль, которая подчеркнула ее актерский диапазон и умение развлекать. 2014 год – "Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать" – фильм, что еще раз показал, насколько Леди Гага гармонично сочетается с темными и глубокими ролями.

– фильм, что еще раз показал, насколько Леди Гага гармонично сочетается с темными и глубокими ролями. 2015 год – "Американская история ужасов: Отель" – один из самых известных ее сериалов, за который она получила премию "Золотой глобус".

Леди Гага в сериале "Американская история ужаса" / Фото IMDb

2016 год – "Американская история ужаса: Роенок" – продолжение успеха, что закрепило ее репутацию в жанре хоррора.

– продолжение успеха, что закрепило ее репутацию в жанре хоррора. 2018 год – "Рождение звезды" – музыкальная драма, где ее игру высоко оценили критики, а саундтрек стал легендой.

– музыкальная драма, где ее игру высоко оценили критики, а саундтрек стал легендой. 2021 год – "Друзья: Воссоединение" – специальный выпуск, где она приняла участие в символической сцене с легендарным сериалом.

– специальный выпуск, где она приняла участие в символической сцене с легендарным сериалом. 2021 год – "Дом Гуччи" – драма, которая доказала ее актерский талант в масштабных исторических постановках.

Леди Гага в фильме "Дом Гуччи" / Кадр из фильма

2024 год – "Джокер: Безумие на двоих" – музыкальный триллер, в котором она сыграла главную роль вместе с Хоакином Фениксом.

Леди Гага в фильме "Джокер: Безумие на двоих" / Кадр из фильма

Отметим, что фильм Тодда Филлипса "Джокер: Безумие на двоих" на который ожидали как важную часть киновселенной и продолжение популярного "Джокера", вместо того, чтобы получить признание за свою оригинальность и глубину, попал под шквал критики. Кроме того, Хоакин Феникс и Леди Гага получили награду "Золотая малина", как худший экранный дуэт.

Леди Гага присоединилась к актерскому составу 2-го сезона сериала "Венздей" от Netflix. Проект станет последней актерской ролью певицы.