За свою кар'єру Гага вражала. І це відбувалось десятки разів. Костюм з м'яса, відверті образи, екстравагантні зачіски, яскравий макіяж, високі підбори та безсмертні хіти – усе це про Леді Гагу. Упродовж багатьох років вона трансформовувалась, але її популярності можна було позаздрити. Тож як змінилась одна з ікон американського шоубізнесу за стільки часу, читайте в матеріалі Show24.

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Коротка біографія Леді Гаги

Справжнє ім'я зірки – Стефані Джоан Анджеліна Джерманотта. З дитинства захоплювалась музикою, але страждала від насміхань однолітків, адже їм не подобались "провокативність й ексцентричність" дівчини.

Однак Гага не полишала своєї мрії. Правильні знайомства допомогли їй познайомитись з відповідними людьми, які дали їй творчий псевдонім і створили образ Леді Гаги. У 2008 році вийшов дебютний альбом The Fame, а пісня Poker Face посіла перші сходинки світових чартів.

Lady Gaga – Poker Face: дивіться відео онлайн

Важливо зазначити, що артистка завжди була у хорошій формі, а її блондинисте волосся стало впізнаваним елементом. Крім того, образи співачки у кліпах частенько ставали так званим об'єктом, який використовували для пародій.

Наступні роки були неабиякими успішними, адже Гага випускала нові альбоми, які розлітались мільйонами копій, пісні ставали хітами, а ім'я цієї співачки знала майже кожна друга людина.

Та за історією успіху ховається й історія трагедії. Одного разу співачка зізналась, що у 19 років стала жертвою зґвалтування. Їй довелось проходити ментальну та фізичну терапію, щоб відновитись після цієї жахливої ситуації. Травма не пройшла безслідно, адже на її фоні у виконавиці розвинувся посттравматичний стресовий розлад.

У 2010 році в знаменитості діагностували ранню стадію системного червоного вовчака, а сьогодні вона хворіє на хронічну фіброміалгію.

Фіброміалгія – це хронічне захворювання, яке проявляється м'язо-суглобовим болем, порушенням сну, постійною втомою тощо. Що спричиняє цю хворобу досі невідомо, а лікарі не мають сталого протоколу лікування таких пацієнтів.

Яскраві образи Леді Гаги

Один із перших образів, який обговорював увесь світ, стало вбрання із сирого м'яса, яке виконавиця одягла на церемонію вручення нагород MTV Music Awards. Сьогодні цей костюм зберігається у Залі слави рок-н-ролу.

Леді Гага надягла сукню із сирого м'яса / Фото Getty images

Такий образ став справжнім викликом для зірок, адже досі, мабуть, ніхто не зміг перевершити Леді Гагу у такій оригінальності та ексцентричності.

Також виконавиця неодноразово виходила у світ у чудернацьких капелюхах, на високих підборах і з яскравим макіяжем.

Леді Гага у 2011 році / Фото Getty images

А у 2019 році зірка з'явилась на Met Gala у розкішній рожевій сукні, яку потім замінили ще три інші вбрання.

Леді Гага на Met Gala у 2019 році / Фото Getty images

Артистка часто використовує перуки для зміни образів. Ось до прикладу її вихід у лютому 2025 року. Тут вона вже віддала перевагу темному кольору волосся й витонченій сукні.

Леді Гага у 2025 році / Фото Getty images

Співачка може бути різною. Але який образ вона б не обрала, Леді Гага завжди буде тією, яка кидає виклик сучасним моді й трендам.

Коротко про особисте життя співачки

2006 рік – зав'язала стосунки з продюсером Робом Фюзарі, однак пара пробула разом лиш 3 роки.

Згодом зустрічалась з дизайнером Дада (Метью) Вільямсом.

Свого часу Леді Гага заявляла, що вона бісексуалка. ЗМІ навіть писали, що виконавиця декілька років зустрічалась із дівчатами.

Пізніше познайомилась з актором Тейлором Кінні. У 2015 році пара заручилась, але через рік усе було скасовано.

Наступним обранцем був Крістіан Каріно, з яким також відбулись заручили, але за іронією долі, і цей союз розпався.

Побудувати щасливі стосунки Леді Гага намагалась і зі звукорежисером Деном Хортоном.

Однак далі зав'язався роман із підприємцем Майклом Поланскі. У 2024 році пара заручилась.

Леді Гага і Майкл Поланскі / Фото Getty Images

Що цікаво, на безіменному пальці Леді Гаги виднілася велика діамантова каблучка. Вартість прикраси становить понад 560 тисяч доларів.

Леді Гага у кіно

Кар'єра виконавиці складається не лише з великої сцени та пісень, а й налічує чималу кількість кіноробіт. Відзначимо, що навіть у кінокартинах Гага нікому не поступалась в оригінальності образів.

2001 рік – "Клан Сопрано" – дебютна роль Леді Гаги в одному з найзнаковіших серіалів усіх часів.

– дебютна роль Леді Гаги в одному з найзнаковіших серіалів усіх часів. 2012 рік – "Люди в чорному 3" – епізодична роль, яка показала її здатність вписатися навіть у фантастичні блокбастери.

– епізодична роль, яка показала її здатність вписатися навіть у фантастичні блокбастери. 2013 рік – "Мачете вбиває" – бойовик, у якому Гага продемонструвала свій гострий характер і відважну натуру.

– бойовик, у якому Гага продемонструвала свій гострий характер і відважну натуру. 2014 рік – "Маппети – Особливо небезпечні" – комедійна роль, яка підкреслила її акторський діапазон і вміння розважати.

– комедійна роль, яка підкреслила її акторський діапазон і вміння розважати. 2014 рік – "Місто гріхів 2: Жінка, заради якої варто вбивати" – фільм, що ще раз показав, наскільки Леді Гага гармонійно поєднується з темними й глибокими ролями.

– фільм, що ще раз показав, наскільки Леді Гага гармонійно поєднується з темними й глибокими ролями. 2015 рік – "Американська історія жаху: Готель" – один із найвідоміших її серіалів, за який вона отримала премію "Золотий глобус".

Леді Гага у серіалі "Американська історія жаху" / Фото IMDb

2016 рік – "Американська історія жаху: Роенок" – продовження успіху, що закріпило її репутацію в жанрі хорору.

– продовження успіху, що закріпило її репутацію в жанрі хорору. 2018 рік – "Народження зірки" – музична драма, де її гру високо оцінили критики, а саундтрек став легендою.

– музична драма, де її гру високо оцінили критики, а саундтрек став легендою. 2021 рік – "Друзі: Возз'єднання" – спеціальний випуск, де вона взяла участь у символічній сцені із легендарним серіалом.

– спеціальний випуск, де вона взяла участь у символічній сцені із легендарним серіалом. 2021 рік – "Дім Гуччі" – драма, яка довела її акторський хист у масштабних історичних постановках.

Леді Гага у фільмі "Дім Гуччі" / Кадр із фільму

2024 рік – "Джокер: Божевілля на двох" – музичний трилер, у якому вона зіграла головну роль разом із Хоакіном Феніксом.

Леді Гага у фільмі "Джокер: Божевілля на двох" / Кадр із фільму

Зазначимо, що фільм Тодда Філліпса "Джокер: Божевілля на двох" на який очікували як важливу частину кіновсесвіту і продовження популярного "Джокера", замість того, щоб здобути визнання за свою оригінальність і глибину, потрапив під шквал критики. Крім того, Хоакін Фенікс та Леді Гага отримали нагороду "Золота малина", як найгірший екранний дует.

Леді Гага приєдналася до акторського складу 2-го сезону серіалу "Венздей" від Netflix. Проєкт стане останньою акторською роллю співачки.