Так, украинцев поздравили Наталка Денисенко, Владимир Остапчук с женой, Надя Дорофеева, Тимур и Инна Мирошниченко и другие. Подробнее читайте в материале 24 Канала.

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Надя Дорофеева

Певица Надя Дорофеева поделилась фото со своим мужем – предпринимателем Мишей Кацуриным, а также поздравила поклонников с Днем Святого Валентина.

Лично я считаю, что нет ничего важнее любви. Она – самое прекрасное, что может с вами произойти, но одновременно – самое болезненное, если ты ее теряешь. Но несмотря на риски "любви", не бойтесь отдаться ей, ведь привилегия почувствовать ее – это дар,

– написала Дорофеева.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Скриншот из инстаграма

Надя Дорофеева поздравила фанов с Днем святого Валентина / Скриншот из инстаграма

Наталка Денисенко

Актриса Наталья Денисекно поздравила с Днем влюбленных, прочитав стихотворение украинского поэта Владимира Сосюры "Так никто не любил". Женщина поделилась, что это произведение является особенным для нее.

Любовь – это именно то, что помогает душе нести свет. Влюбленный человек излучает только лучшие эмоции, чувства и мысли. Берегите любовь внутри себя,

– отметила Денисенко.

Lida Lee

"Каждый раз, когда мы кому-то говорим "нет", мы говорим "да" себе. Поэтому пусть этих "да" будет как можно больше. Даже если кому-то придется отказать. Любви всем. Не только в этот день", – написала певица Lida Lee.

Владимир и Екатерина Остапчуки

В День святого Валентина Владимир Остапчук поделился милыми фотографиями со своей женой Екатериной и сыном Тимофеем. Женщина к тому же поздравила подписчиков с праздником от имени малыша.

Девушки! Этот жених поздравляет вас с Днем святого Валентина. Желает всем свободным встретить достойного мужа, если вы того хотите, а всем влюбленным – чтобы ожидания от сегодняшнего дня оправдались,

– обратилась к подписчикам жена Остапчука.

Екатерина Остапчук поздравила с Днем святого Валентина / Скриншот из инстаграма

Сын Владимира и Екатерины Остапчуков / Скриншот из инстаграма

Тимур и Инна Мирошниченко

Ирина Федишин

Группа АНТИТИЛА

Наталья Могилевская

Monatik

Певец Monatik поделился частью клипа на свою новую песню "Так умеешь лишь ты" и обратился к жене.

Всех поздравляю с Днем святого Валентина! Пусть ваши валентинки всегда будут рядом. Ирина Монатик, продолжай создавать мои мечты. Только ты так умеешь,

– говорится в заметке Дмитрия Монатика.

Настя Каменских

"Все великие истории, которые согревают сердце, имеют одну общую основу – любовь. Она способна менять людей, дарить крылья, наполнять мир теплом и смыслом. Но самая главная история начинается с нас самих. Когда мы бережем себя, свои мечты, позволяем себе быть счастливыми – тогда наша любовь становится настоящей и для других. Очень хочу, чтобы этот день напомнил: любовь вокруг нас начинается с любви к себе", – заметила Настя Каменских.

Редакция 24 Канала присоединяется ко всем теплым словам и поздравляет вас с Днем святого Валентина!