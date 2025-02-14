Так, українців привітали Наталка Денисенко, Володимир Остапчук з дружиною, Надя Дорофєєва, Тімур та Інна Мірошниченки та інші. Детальніше читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Надя Дорофєєва

Співачка Надя Дорофєєва поділила фото зі своїм чоловіком – підприємцем Мішею Кацуріним, а також привітала прихильників з Днем Святого Валентина.

Особисто я вважаю, що нема нічого важливішого за кохання. Воно – найпрекрасніше, що може з вами статися, але одночасно – найболючіше, якщо ти його втрачаєш. Але не дивлячись на ризики "кохання", не бійтеся віддатися йому, адже привілей відчути його – це дар,

– написала Дорофєєва.

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / Скриншот з інстаграму

Надя Дорофєєва привітала фанів з Днем святого Валентина / Скриншот з інстаграму

Наталка Денисенко

Акторка Наталка Денисекно привітала з Днем закоханих, прочитавши вірш українського поета Володимира Сосюри "Так ніхто не кохав". Жінка поділилась, що цей твір є особливим для неї.

Кохання – це саме те, що допомагає душі нести світло. Закохана людина випромінює лише найкращі емоції, почуття і думки. Бережіть любов всередині себе,

– зазначила Денисенко.

Lida Lee

"Кожного разу, коли ми комусь кажемо "ні", ми кажемо "так" собі. Тож нехай цих "так" буде якомога більше. Навіть якщо комусь доведеться відмовити. Любові всім. Не лише в цей день", – написала співачка Lida Lee.

Володимир та Катерина Остапчуки

У День святого Валентина Володимир Остапчук поділився милими фотографіями зі своєю дружиною Катериною та сином Тимофієм. Жінка до того ж привітала підписників зі святом від імені малюка.

Дівчата! Цей жених вітає вас з Днем святого Валентина. Бажає всім вільним зустріти гідного чоловіка, якщо ви того хочете, а всім закоханим – щоб очікування від сьогоднішнього дня виправдалися,

– звернулася до підписників дружина Остапчука.

Катерина Остапчук привітала з Днем святого Валентина / Скриншот з інстаграму

Син Володимира та Катерини Остапчуків / Скриншот з інстаграму

Тімур та Інна Мірошниченки

Ірина Федишин

Гурт АНТИТІЛА

Наталія Могилевська

Monatik

Співак Monatik поділився частиною кліпу на свою нову пісню "Так вмієш лиш ти" та звернувся до дружини.

Всіх вітаю з Днем святого Валентина! Нехай ваші валентинки завжди будуть поруч. Ірина Монатік, продовжуй створювати мої мрії. Лиш ти так вмієш,

– йдеться у дописі Дмитра Монатіка.

Настя Каменських

"Усі великі історії, які зігрівають серце, мають одну спільну основу – любов. Вона здатна змінювати людей, дарувати крила, наповнювати світ теплом і сенсом. Але найголовніша історія починається з нас самих. Коли ми бережемо себе, свої мрії, дозволяємо собі бути щасливими – тоді наша любов стає справжньою і для інших. Дуже хочу, щоб цей день нагадав: любов навколо нас починається з любові до себе", – зауважила Настя Каменських.

Редакція 24 Каналу приєднується до всіх теплих слів і вітає вас з Днем святого Валентина!