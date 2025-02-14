Так, українців привітали Наталка Денисенко, Володимир Остапчук з дружиною, Надя Дорофєєва, Тімур та Інна Мірошниченки та інші. Детальніше читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Співачка Надя Дорофєєва поділила фото зі своїм чоловіком – підприємцем Мішею Кацуріним, а також привітала прихильників з Днем Святого Валентина.

Особисто я вважаю, що нема нічого важливішого за кохання. Воно – найпрекрасніше, що може з вами статися, але одночасно – найболючіше, якщо ти його втрачаєш. Але не дивлячись на ризики "кохання", не бійтеся віддатися йому, адже привілей відчути його – це дар,
– написала Дорофєєва.

Сторіс Дорофєєвої Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / Скриншот з інстаграму

Дорофєєва привітала з Днем святого Валентина Надя Дорофєєва привітала фанів з Днем святого Валентина / Скриншот з інстаграму

Акторка Наталка Денисекно привітала з Днем закоханих, прочитавши вірш українського поета Володимира Сосюри "Так ніхто не кохав". Жінка поділилась, що цей твір є особливим для неї.

Кохання – це саме те, що допомагає душі нести світло. Закохана людина випромінює лише найкращі емоції, почуття і думки. Бережіть любов всередині себе,
– зазначила Денисенко.

"Кожного разу, коли ми комусь кажемо "ні", ми кажемо "так" собі. Тож нехай цих "так" буде якомога більше. Навіть якщо комусь доведеться відмовити. Любові всім. Не лише в цей день", – написала співачка Lida Lee.

У День святого Валентина Володимир Остапчук поділився милими фотографіями зі своєю дружиною Катериною та сином Тимофієм. Жінка до того ж привітала підписників зі святом від імені малюка.

Дівчата! Цей жених вітає вас з Днем святого Валентина. Бажає всім вільним зустріти гідного чоловіка, якщо ви того хочете, а всім закоханим – щоб очікування від сьогоднішнього дня виправдалися,
– звернулася до підписників дружина Остапчука.

Син Остапчуків Тимофій Катерина Остапчук привітала з Днем святого Валентина / Скриншот з інстаграму

Сторіс дружини Остапчука Син Володимира та Катерини Остапчуків / Скриншот з інстаграму

Співак Monatik поділився частиною кліпу на свою нову пісню "Так вмієш лиш ти" та звернувся до дружини.

Всіх вітаю з Днем святого Валентина! Нехай ваші валентинки завжди будуть поруч. Ірина Монатік, продовжуй створювати мої мрії. Лиш ти так вмієш,
– йдеться у дописі Дмитра Монатіка.

"Усі великі історії, які зігрівають серце, мають одну спільну основу – любов. Вона здатна змінювати людей, дарувати крила, наповнювати світ теплом і сенсом. Але найголовніша історія починається з нас самих. Коли ми бережемо себе, свої мрії, дозволяємо собі бути щасливими – тоді наша любов стає справжньою і для інших. Дуже хочу, щоб цей день нагадав: любов навколо нас починається з любові до себе", – зауважила Настя Каменських.

Редакція 24 Каналу приєднується до всіх теплих слів і вітає вас з Днем святого Валентина!