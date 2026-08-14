На днях состоялась долгожданная премьера фильма о музыканте Андрее Кузьменко "Кузьма: Страшно веселый", которая вновь вызвала волну воспоминаний о легендарном музыканте. На фоне этого события единственная дочь артиста, Мария-Барбара Кузьменко, в искреннем комментарии для проекта "Наедине с Гламуром" рассказала, каким на самом деле был ее отец в быту.

Она призналась, что его поведение дома совсем не напоминало тот беззаботный и веселый образ, к которому привыкла многомиллионная аудитория. По словам девушки, в кругу семьи музыкант прежде всего оставался требовательным отцом.



Андрей Кузьменко с маленькой дочкой / фото из открытых источников

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На самом деле я воспитывалась в довольно строгих условиях, хотя все думают, что мой папа был супер добрым и мне все позволяли. На самом деле мне позволяли очень малое. Я постоянно находилась в таких условиях, что должна была учиться, я не могла просто лежать и ничего не делать, смотреть сериалы,

– говорит девушка.

В то же время Кузьма Скрябин никогда не давил на дочь в выборе ее жизненного пути и позволил ей самостоятельно выбрать профессиональное призвание. Барбара также подчеркнула: фанатам стоит понимать, что веселый Кузьма на сцене и папа дома – это два разных человека.

Он был веселым на публике. Нужно понимать, что дома он был другим человеком. А со мной он был прежде всего папой, а не знаменитостью,

– подытожила она.

Похоже, что все наставления отца Барбара усвоила и применила на практике. Недавно девушка рассказывала, что открыла бизнес и ждет в гости звездных клиентов.