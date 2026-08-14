Днями відбулася довгоочікувана прем'єра стрічки про музиканта Андрія Кузьменка "Кузьма: Страшно веселий", яка знову сколихнула хвилю спогадів про легендарного музиканта. На тлі цієї події єдина донька артиста, Марія-Барбара Кузьменко, у щирому коментарі для проєкту "Наодинці з Гламуром" розповіла, яким насправді її батько був у побуті.

Вона зізналася, що його домашня поведінка зовсім не нагадувала той безтурботний та веселий образ, до якого звикла багатомільйонна аудиторія. За словами дівчини, у родинному колі музикант насамперед залишався вимогливим батьком.



Андрій Кузьменко з маленькою донечкою / фото з відкритих джерел

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Насправді я виховувалась в досить таки суворих умовах, хоча всі думають, що мій тато супер був добрий і мені можна було все. Насправді мені можна було дуже мало чого. Я була постійно таких в умовах, що повинна вчитися, я не можу просто лежати і нічого не робити, дивитися серіали,

– каже дівчина.

Водночас Кузьма Скрябін ніколи не тиснув на доньку у виборі її життєвого шляху та дозволив самостійно обрати професійне покликання. Барбара також наголосила: фанатам варто розуміти, що веселий Кузьма на сцені й тато вдома – це дві різні людини.

Він був веселий на публіці. Потрібно розуміти, що вдома він був іншою людиною. І зі мною він був насамперед татом, а не відомою людиною,

– підсумувала вона.

Схоже, що усі настанови тата Барбара усвідомила та застосувала на практиці. Нещодавно дівчина розповідала, що відкрила бізнес та чекає у гості зіркових клієнтів.