Девочка исполнила один из самых известных хитов отца – песню "Медленно". Видео ее выступления быстро стало вирусным в сети. В частности, ролик, опубликованный киевским медиа "Жираф", уже набрал более 400 тысяч просмотров и более 20 тысяч лайков. К слову, недавно новое звучание песни "Медленно" представила Надя Дорофеева. Обновленную версию трека она спела в сопровождении Академического хора и Заслуженного симфонического оркестра Украинского радио.

На сцену Нил вышла с друзьями своего отца – KOLA, PARFENIUK, Lely45, а также мамой Александрой Норовой. Вместе они исполнили композицию "Медленно", которая вышла в свет в январе 2023 года.

Что известно о смерти Михаила Клименко?

Фронтмен группы ADAM скончался 7 декабря 2025 года. Причиной смерти стал туберкулезный менингит, с которым музыкант долго боролся.

Певец PARFENIUK, который был близким другом артиста, рассказал, что раньше у Михаила были серьезные проблемы со спиной. По его словам, во время лечения исполнитель принимал медикаменты, а затем именно на этом фоне у него развилось заболевание.

Концерт памяти организовала супруга музыканта Саша Норова. Мероприятие состоялось на ВДНХ в новом open-air-пространстве "Где что другое".

Напомним, Михаил и Александр воспитывали двоих детей – дочь Нил и 15-летнего сына Марка.

Михаил Клименко с женой и детьми / Фото из инстаграмма группы ADAM

Ранее мы писали об истории любви Клименко и Норовой из группы ADAM.