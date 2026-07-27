Дівчинка виконала один із найвідоміших хітів батька – пісню "Повільно". Відео її виступу швидко стало вірусним у мережі. Зокрема, ролик, опублікований київським медіа "Жираф", уже набрав понад 400 тисяч переглядів і більше ніж 20 тисяч лайків. До слова, нещодавно нове звучання пісні "Повільно" представила Надя Дорофєєва. Оновлену версію треку вона заспівала у супроводі Академічного хору та Заслуженого симфонічного оркестру Українського радіо.

На сцену Ніл вийшла з друзями свого батька – KOLA, PARFENIUK, Lely45, а також мамою Олександрою Норовою. Разом вони виконали композицію "Повільно", яка побачила світ у січні 2023 року.

Що відомо про смерть Михайла Клименка?

Фронтмен гурту ADAM помер 7 грудня 2025 року. Причиною смерті став туберкульозний менінгіт, з яким музикант тривалий час боровся.

Співак PARFENIUK, який був близьким другом артиста, розповів, що раніше Михайло мав серйозні проблеми зі спиною. За його словами, під час лікування виконавець приймав медикаменти, а згодом саме на цьому тлі у нього розвинулося захворювання.

Концерт пам'яті організувала дружина музиканта Саша Норова. Захід відбувся на ВДНГ у новому open-air-просторі "Де, Що, Інше".

Нагадаємо, Михайло та Олександра виховували двох дітей – доньку Ніл і 15-річного сина Марка.

Михайло Клименко з дружиною та дітьми / Фото з інстаграму гурту ADAM

Раніше ми писали про історію кохання Клименка та Норової з гурту ADAM.