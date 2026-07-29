Как сообщает RadarOnline, журналисты пообщались с людьми из окружения актера, которые рассказали, как он отнесся к этому решению дочери.

Известно, что новое имя Сури уже появилось в официальных документах и государственных реестрах. Осенью 2024 года девушка зарегистрировалась для участия в выборах в штате Пенсильвания уже как Сури Ноэль. Поскольку по местным правилам избиратели должны использовать только свое официальное имя, это фактически подтвердило, что смена фамилии вступила в юридическую силу.

По словам источника, близкого к семье, Круз очень тяжело переживает этот шаг дочери.

Том глубоко опечален таким развитием событий. Он понимает, что Сури уже взрослая и имеет право самостоятельно принимать решения, однако осознание того, что его фамилия исчезла из ее официальных документов, стало для него чрезвычайно болезненным. Он никогда не думал, что все зайдет так далеко,

– рассказал инсайдер.

Том Круз с дочерью Сури / Фото Getty Images

В то же время актер надеется, что со временем им с дочерью удастся наладить общение.

Том, как и раньше, очень любит Сури и надеется, что однажды они смогут восстановить отношения. Но сейчас, по словам его друзей, он разбит и опустошен из-за того, что символизирует это решение,

– добавил источник, близкий к семье актера.

Напомним, после развода Тома Круза и Кэти Холмс Сури осталась жить с мамой. Ранее мы рассказывали, чем сейчас занимается дочь голливудских звезд и как она выглядит.