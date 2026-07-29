Як повідомляє RadarOnline, журналісти поспілкувалися з людьми з оточення актора, які розповіли, як він сприйняв це рішення доньки.

Відомо, що нове ім'я Сурі вже з'явилося в офіційних документах і державних реєстрах. Дівчина восени 2024 року зареєструвалася для участі у виборах у штаті Пенсильванія вже як Сурі Ноель. Оскільки за місцевими правилами виборці мають використовувати лише своє офіційне ім'я, це фактично підтвердило, що зміна прізвища набула юридичної сили.

За словами джерела, близького до родини, Круз дуже важко переживає цей крок доньки.

Том глибоко засмучений таким розвитком подій. Він розуміє, що Сурі вже доросла й має право самостійно ухвалювати рішення, однак усвідомлення того, що його прізвище зникло з її офіційних документів, стало для нього надзвичайно болючим. Він ніколи не думав, що все зайде так далеко,

– розповів інсайдер.

Том Круз з донькою Сурі / Фото Getty Images

Водночас актора сподівається, що згодом їм з донькою вдасться налагодити спілкування.

Том, як і раніше, дуже любить Сурі та сподівається, що одного дня вони зможуть відновити стосунки. Але зараз, кажуть його друзі, він розбитий і спустошений через те, що символізує це рішення,

– додало джерело, близьке до родини актора.

Нагадаємо, після розлучення Тома Круза та Кеті Голмс Сурі залишилася жити з мамою. Раніше ми розповідали, чим зараз займається донька голлівудських зірок та який вона має вигляд.