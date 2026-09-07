Уже 14 сентября 32-летний канадский певец и его 29-летняя жена-модель будут отмечать важную дату в истории своей любви. Специально для журнала W Youth влюбленные устроили импровизированную съемку прямо в постели. Супруги совершенно не скрывали эмоций перед объективом: они страстно целовались, нежно обнимались и в очередной раз продемонстрировали крепкую связь между собой.

Интересно, что все фотографии для глянцевого журнала Джастин и Хейли сделали самостоятельно, выбрав формат томных селфи. На снимках модель предстала в стильном мини от бренда Miu Miu, тогда как певец непринужденно позировал с обнаженным торсом, сделав акцент на своих многочисленных татуировках.

Джастин и Хейли Бибер / фото W Youth

Напомним, что в настоящее время звездная пара воспитывает двухлетнего сына Джека Блюза. Супруги активно делятся милыми семейными моментами, а сама Хейли ранее признавалась, что они с мужем планируют не останавливаться на одном ребенке и хотят еще малышей.

Кстати, Хейли Бибер продемонстрировала новый тренд в маникюре, который подойдет каждой девушке.

