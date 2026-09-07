Вже 14 вересня 32-річний канадський співак та його 29-річна дружина-модель відзначатимуть важливу дату в історії свого кохання. Спеціально для журналу W Youth закохані влаштували імпровізовану зйомку просто в ліжку. Подружжя абсолютно не приховувало емоцій перед об'єктивом: вони пристрасно цілувалися, ніжно обіймалися та вкотре продемонстрували сильний зв'язок між собою.

Цікаво, що всі фотографії для глянцю Джастін та Гейлі зробили самостійно, обравши формат млосних селфі. На знімках модель постала в стильному міні від бренду Miu Miu, тоді як співак розслаблено позував із голим торсом, зробивши акцент на своїх численних татуюваннях.

Джастін і Гейлі Бібер / фото W Youth

Нагадаємо, що нині зіркова пара виховує дворічного сина Джека Блюза. Подружжя активно ділиться милим родинним дозвіллям, а сама Гейлі раніше зізнавалася, що вони з чоловіком планують не зупинятися на одній дитині та хочуть ще малюків.

До речі, Гейлі Бібер показала новий тренд манікюру, який пасує кожній дівчині.

