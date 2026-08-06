Недавно в инстаграме появились фотографии 32-летней Джорджины в бикини во время ее семейной прогулки на яхте вблизи Балеарских островов. Часть пользователей начала критиковать фигуру многодетной мамы, обвиняя ее в лишнем весе. Родригес не стала игнорировать комментарии и ответила критикам.

Блогерша заявила, что относиться к своему телу с уважением в любом состоянии – это самое важное, и она не собирается гнаться за выдуманными стандартами.

Мое тело будет меняться – как и тела всех женщин. И я надеюсь, что так будет продолжаться еще много лет, ведь это будет означать, что я все еще жива,

– подчеркнула избранница футболиста.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Джорджина Родригес / фото из инстаграма

Джорджина откровенно призналась, что волна негатива задела ее, ведь ее заработок в значительной степени зависит от имиджа и внешности. Своими переживаниями она поделилась с Криштиану:

Меня беспокоит, что теперь меня называют толстушкой, потому что мой заработок зависит от того, как я выгляжу.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / фото из инстаграма

В ответ Роналду нашел слова поддержки. Футболист напомнил ей, что счастье и успех не измеряются идеальными параметрами:

Ты живешь не благодаря своему имиджу. Ты живешь благодаря тому, кем ты являешься. Ты – идеальная женщина. Красивая, с великолепной фигурой, мать, хороший человек, успешная женщина, которая живет с любовью. Чего еще можно желать? Это нормально, что тебе завидуют.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с ребенком / фото из инстаграма

Также звезда добавила, что занимается спортом исключительно ради собственного здоровья, энергии и душевного спокойствия, а не потому, что хочет соответствовать чьим-то ожиданиям.

Я люблю свои формы. Я люблю свободу жить в том теле, которое выбрала сама. В теле, которое поддерживает меня, которое позволило мне дарить жизнь, падать и подниматься снова,

– подытожила модель.

Джорджина Родригес любит свои формы / фото из инстаграма

Криштиану Роналду публично поддержал мать своих детей в комментариях под постом, лаконично написав: "Моя любовь".

Кстати, стала известна история любви Роналду и Джорджины Родригес: оказывается, они встретились случайно.





