Недавно в инстаграме появились фотографии 32-летней Джорджины в бикини во время ее семейной прогулки на яхте вблизи Балеарских островов. Часть пользователей начала критиковать фигуру многодетной мамы, обвиняя ее в лишнем весе. Родригес не стала игнорировать комментарии и ответила критикам.
Блогерша заявила, что относиться к своему телу с уважением в любом состоянии – это самое важное, и она не собирается гнаться за выдуманными стандартами.
Мое тело будет меняться – как и тела всех женщин. И я надеюсь, что так будет продолжаться еще много лет, ведь это будет означать, что я все еще жива,
– подчеркнула избранница футболиста.
Джорджина Родригес / фото из инстаграма
Джорджина откровенно призналась, что волна негатива задела ее, ведь ее заработок в значительной степени зависит от имиджа и внешности. Своими переживаниями она поделилась с Криштиану:
Меня беспокоит, что теперь меня называют толстушкой, потому что мой заработок зависит от того, как я выгляжу.
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / фото из инстаграма
В ответ Роналду нашел слова поддержки. Футболист напомнил ей, что счастье и успех не измеряются идеальными параметрами:
Ты живешь не благодаря своему имиджу. Ты живешь благодаря тому, кем ты являешься. Ты – идеальная женщина. Красивая, с великолепной фигурой, мать, хороший человек, успешная женщина, которая живет с любовью. Чего еще можно желать? Это нормально, что тебе завидуют.
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с ребенком / фото из инстаграма
Также звезда добавила, что занимается спортом исключительно ради собственного здоровья, энергии и душевного спокойствия, а не потому, что хочет соответствовать чьим-то ожиданиям.
Я люблю свои формы. Я люблю свободу жить в том теле, которое выбрала сама. В теле, которое поддерживает меня, которое позволило мне дарить жизнь, падать и подниматься снова,
– подытожила модель.
Джорджина Родригес любит свои формы / фото из инстаграма
Криштиану Роналду публично поддержал мать своих детей в комментариях под постом, лаконично написав: "Моя любовь".
Кстати, стала известна история любви Роналду и Джорджины Родригес: оказывается, они встретились случайно.