Нещодавно в інстаграмі з'явилися фотографії 32-річної Джорджини в бікіні під час її сімейної прогулянки на яхті поблизу Балеарських островів. Частина користувачів почала критикувати фігуру багатодітної мами, звинувачуючи її у зайвій вазі. Родрігес не стала ігнорувати коментарі та відповіла критикам.

Блогерка заявила, що ставитися до свого тіла з повагою у будь-якому стані – це найважливіше, і вона не збирається гнатися за вигаданими стандартами.

Моє тіло змінюватиметься – як і тіла всіх жінок. І я сподіваюся, що так триватиме ще багато років, адже це означатиме, що я досі жива,

– наголосила обраниця футболіста.

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Джорджина Родрігес / фото з інстаграму

Джорджина відверто зізналася, що хвиля негативу її зачепила, адже її заробіток значною мірою залежить від іміджу та зовнішності. Своїми переживаннями вона поділилася з Кріштіану:

Мене турбує, що тепер мене називають гладкою, адже мій заробіток залежить від того, як я виглядаю.

Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес / фото з інстаграму

У відповідь Роналду знайшов слова підтримки. Футболіст нагадав їй, що щастя та успіх не вимірюються ідеальними параметрами:

Ти живеш не завдяки своєму іміджу. Ти живеш завдяки тому, ким ти є. Ти – ідеальна жінка. Вродлива, з чудовою фігурою, мати, хороша людина, успішна жінка, яка живе з любов’ю. Чого ще можна бажати? Це нормально, що тобі заздрять.

Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес з чином / фото з інстаграму

Також зірка додала, що займається спортом виключно заради власного здоров'я, енергії та ментального спокою, а не для того, щоб відповідати чиїмось очікуванням.

Я люблю свої форми. Я люблю свободу жити в тому тілі, яке обрала сама. У тілі, яке підтримує мене, яке дозволило мені дарувати життя, падати й підніматися знову,

– підсумувала модель.

Джорджина Родрігес любить свої форми / фото з інстаграму

Кріштіану Роналду публічно підтримав матір своїх дітей у коментарях під дописом, лаконічно написавши: "Моя любов".

До речі, стала відома історія кохання Роналду і Джорджини Родрігес, виявляється вони зустрілися випадково.





