Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Завтрак с 1+1". Кравец всегда восхищалась отношениями Зеленских.

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Актриса рассказала, что до того как Владимир Зеленский стал президентом Украины, а Елена – первой леди, они любили путешествовать вдвоем.

Они вдвоем просто ехали. Просто ехали куда-то. В этом столько только их мира, только их микрокосмоса. Ну и романтично это, конечно. Они не теряли это,

– поделилась Елена Кравец.

Кравец также добавила, что Елена Зеленская приняла решение мужа баллотироваться в президенты.

И я думаю, что сконсолидировала очень много внутренних усилий, чтобы идти с ним в ногу по одной дороге,

– высказалась подруга Зеленских.

Коротко об отношениях Владимира и Елены Зеленских