Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Завтрак с 1+1". Кравец всегда восхищалась отношениями Зеленских.
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Актриса рассказала, что до того как Владимир Зеленский стал президентом Украины, а Елена – первой леди, они любили путешествовать вдвоем.
Они вдвоем просто ехали. Просто ехали куда-то. В этом столько только их мира, только их микрокосмоса. Ну и романтично это, конечно. Они не теряли это,
– поделилась Елена Кравец.
Кравец также добавила, что Елена Зеленская приняла решение мужа баллотироваться в президенты.
И я думаю, что сконсолидировала очень много внутренних усилий, чтобы идти с ним в ногу по одной дороге,
– высказалась подруга Зеленских.
Коротко об отношениях Владимира и Елены Зеленских
- Напомним, что Владимира и Елена Зеленские родом из Кривого Рога и учились в одной школе. Ранее президент Украины рассказывал, что влюбился в женщину с первого взгляда.
- Однако их отношения начали развиваться после окончания гимназии. Владимир и Елена встречались 8 лет, а впоследствии поженились. Свадьба была 6 сентября 2003 года.
- В следующем году Зеленская родила дочь Александру, а в 2013 году на свет появился сын Кирилл.