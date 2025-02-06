Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Сніданок з 1+1". Кравець завжди захоплювалася стосунками Зеленських.
Не пропустіть Від шкільної парти до подружньої обітниці: історія кохання Володимира та Олени Зеленських
Акторка розповіла, що до того як Володимир Зеленський став президентом України, а Олена – першою леді, вони любили подорожувати вдвох.
Вони вдвох просто їхали. Просто їхали кудись. В цьому стільки тільки їхнього світу, тільки їхнього мікрокосмосу. Ну і романтично це, звичайно. Вони не втрачали це,
– поділилась Олена Кравець.
Кравець також додала, що Олена Зеленська прийняла рішення чоловіка балотуватися у президенти.
І я думаю, що сконсолідувала дуже багато внутрішніх зусиль, щоб іти з ним в ногу по одній дорозі,
– висловилася подруга Зеленських.
Коротко про стосунки Володимира та Олени Зеленських
- Нагадаємо, що Володимира та Олена Зеленські родом з Кривого Рогу і навчалися в одній школі. Раніше президент України розповідав, що закохався у жінку з першого погляду.
- Однак їхні стосунки почали розвиватися після закінчення гімназії. Володимир та Олена зустрічалися 8 років, а згодом одружилися. Весілля було 6 вересня 2003 року.
- Наступного року Зеленська народила доньку Олександру, а у 2013 році на світ з'явився син Кирило.