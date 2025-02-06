Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Сніданок з 1+1". Кравець завжди захоплювалася стосунками Зеленських.

Не пропустіть Від шкільної парти до подружньої обітниці: історія кохання Володимира та Олени Зеленських

Акторка розповіла, що до того як Володимир Зеленський став президентом України, а Олена – першою леді, вони любили подорожувати вдвох.

Вони вдвох просто їхали. Просто їхали кудись. В цьому стільки тільки їхнього світу, тільки їхнього мікрокосмосу. Ну і романтично це, звичайно. Вони не втрачали це,

– поділилась Олена Кравець.

Кравець також додала, що Олена Зеленська прийняла рішення чоловіка балотуватися у президенти.

І я думаю, що сконсолідувала дуже багато внутрішніх зусиль, щоб іти з ним в ногу по одній дорозі,

– висловилася подруга Зеленських.

Коротко про стосунки Володимира та Олени Зеленських