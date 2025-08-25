Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Мандзюк. Блогер упала, когда они с подругой поднимались на вершину горы по сложному скалистому маршруту.

Один неправильный шаг и я упала лицом вниз, с 15-килограммовым рюкзаком за спиной. Камни, боль в коленях, отсутствие связи и первая мысль: "Как меня отсюда вообще заберут? Можно вызвать вертолет?" Ну, конечно, там не было никакой связи,

– вспомнила Елена Мандзюк.

К счастью, блогер упала лицом в траву. Через 10 минут Мандзюк смогла разогнуть колено и двинулась дальше.

Испортило ли это поход? Немножко. Боль постоянно ощущалась, а маршрут довольно непростой,

– призналась она.

Елена Мандзюк травмировалась в походе / видео из инстаграма блогера

Кто еще из звезд недавно получил травму?

Напомним, ранее певец Виталий Козловский травмировался во время выступления на фестивале "Поколение". Когда артист исполнял популярную песню "Пинаколада", у него "вылетела чашечка" из колена.

"Эта боль... Такое впечатление, что тебя пронизывает электрошокер. Будто ты два пальца в розетку воткнул, но ударило по колену. Я думал, что на сцене упаду, но из-за эмоций и адреналина как-то чашечка туда "зашла" обратно, и я весь концерт отплясал так, как будто ничего со мной не случилось", – поделился Козловский.