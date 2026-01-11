Мандзюк опубликовала первое сообщение в Threads после блокировки страницы, передает 24 Канал. Она резко высказалась о народном депутате Алексее Гончаренко, с которым имеет конфликт.

Елена Мандзюк призналась, что очень счастлива, что ей вернули страницу в инстаграме. Блогер заявила, что теперь снова может "палить зады малороссам".

И сразу захожу с главного: Леша Гончаренко – пророссийская проститутка, которая до сих пор сидит в ВР! Сколько бы мою страницу не сносили и не убирали, но малороссам и всем, кто до сих пор держится и притягивает что-либо российское в Украину, не место ни в инфопространстве, ни на государственных должностях. Ваши места только на помойке или на России. Другого не дано, если толерантно относишься к российскому,

– написала Мандзюк.

Отметим, что после блокировки личного блога Мандзюк коммуницировала через рабочую страницу dreamfit_you, где показывает домашние тренировки.

Меня шокирует реакция в сети, где преимущественно вата радуется блокировке моего блога. Думаю, этим событием ярко проявилось количество малороссов и их позиция работать на врага. Блоком моей страницы эти люди забрали возможность поддерживать военных и теперь этому радуются, а это все – человеческие жизни,

– подчеркнула она.

Блогер также возмутилась, что украинская власть до сих пор защищает "ценителей российского", а не "защитников украинского". Елена заявила, что против таких, как она работает "огромная российская машина".

