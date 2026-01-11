Мандзюк опублікувала перший допис в Threads після блокування сторінки, передає 24 Канал. Вона різко висловилася про народного депутата Олексія Гончаренка, з яким має конфлікт.

До теми Сторінки Олени Мандзюк і Анни Алхім в інстаграмі заблокували

Олена Мандзюк зізналась, що дуже щаслива, що їй повернули сторінку в інстаграмі. Блогерка заявила, що тепер знову може "палити зади малоросам".

І одразу заходжу з головного: Льоша Гончаренко – проросійська повія, яка досі сидить у ВР! Скільки б мою сторінку не зносили й не прибирали, але малоросам і всім, хто досі тримається і притягує будь-що російське в Україну, не місце ні в інфопросторі, ні на державних посадах. Ваші місця лише на смітнику або на Росії. Іншого не дано, якщо толеруєш російське,

– написала Мандзюк.

Зазначимо, що після блокування особистого блогу Мандзюк комунікувала через робочу сторінку dreamfit_you, де показує домашні тренування.

Мене шокує реакція в мережі, де переважно вата радіє блокуванню мого блогу. Гадаю, цією подією яскраво проявилась кількість малоросів і їхня позиція працювати на ворога. Блоком моєї сторінки ці люди забрали можливість підтримувати військових і тепер цьому радіють, а це все – людські життя,

– наголосила вона.

Блогерка також обурилася, що українська влада досі захищає "поціновувачів російського", а не "захисників українського". Олена заявила, що проти таких як вона працює "величезна російська машина".

Кого ще заблокували в інстаграмі?