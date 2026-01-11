Мандзюк опублікувала перший допис в Threads після блокування сторінки, передає 24 Канал. Вона різко висловилася про народного депутата Олексія Гончаренка, з яким має конфлікт.
Олена Мандзюк зізналась, що дуже щаслива, що їй повернули сторінку в інстаграмі. Блогерка заявила, що тепер знову може "палити зади малоросам".
І одразу заходжу з головного: Льоша Гончаренко – проросійська повія, яка досі сидить у ВР! Скільки б мою сторінку не зносили й не прибирали, але малоросам і всім, хто досі тримається і притягує будь-що російське в Україну, не місце ні в інфопросторі, ні на державних посадах. Ваші місця лише на смітнику або на Росії. Іншого не дано, якщо толеруєш російське,
– написала Мандзюк.
Зазначимо, що після блокування особистого блогу Мандзюк комунікувала через робочу сторінку dreamfit_you, де показує домашні тренування.
Мене шокує реакція в мережі, де переважно вата радіє блокуванню мого блогу. Гадаю, цією подією яскраво проявилась кількість малоросів і їхня позиція працювати на ворога. Блоком моєї сторінки ці люди забрали можливість підтримувати військових і тепер цьому радіють, а це все – людські життя,
– наголосила вона.
Блогерка також обурилася, що українська влада досі захищає "поціновувачів російського", а не "захисників українського". Олена заявила, що проти таких як вона працює "величезна російська машина".
Кого ще заблокували в інстаграмі?
Нагадаємо, що Анні Алхім також заблокувала сторінку в інстаграмі й наразі не відновили.
На іншому акаунті блогерка опублікувала відеозвернення, в якому заявила, що переходить у телеграм. Алхім уже заблокували дві сторінки в інстаграмі та вона розуміє, що може втратити й третю.
"Друзі, я зрозуміла, що проти вас не піду. Ви – потужні, міцні. Ви – сила. Ви – усе понад усе. Це моє останнє повідомлення в інстаграмі. Два акаунти мені вже знесли, зараз цей також знесуть. Я нічого не можу з цим зробити. Дуже боляче і сумно. Тепер я в телеграмі. Єдиний народ!", – сказала Анна.