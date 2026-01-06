В материале 24 Канала мы расскажем, что известно именно о музыканте Евгении Хмаре, его творчестве и личной жизни.

Смотрите также Выступал на "Антимайдане" и поддерживал Януковича: где сейчас оперный певец Владимир Гришко

Путь к успеху Евгения Хмары

Композитор родился в Киеве. В детские годы любил самолеты и музыку. Когда Евгению было 7 лет, написал первую музыкальную композицию. Впоследствии учился в музыкальной школе, а с 2004 года начал уже работать в музыкальной сфере.

В 2010 году сделал серьезный скачок в сфере шоубизнеса, ведь начал делать аранжировки для звезд. Через два года принял участие в проекте "Украина имеет талант", где стал финалистом.

Евгений Хмара на шоу "Украина имеет талант": смотрите видео онлайн

До 2018 года был музыкантом в шоу "Х-Фактор". Одним из крупнейших проектов Хмары стал сольный концерт во Дворце Украина с участием 200 инструментов оркестра и 100 хористов.

Далее было много выступлений по Украине, однако и Евгений немало работал в России и со звездами страны-террористки.

В недавнем интервью Славе Демину композитор рассказал, что в этой стране отношение людей было далеко недоброжелательное, а соглашался на работу, потому что так было заведено.

Тогда не было четкого разграничения, как сейчас. Приходили какие-то предложения, выступления. Но если откровенно – я не так часто там бывал,

– вспомнил Евгений.

Певицу Валерию он вспоминает как просто сотрудничество и ничего большего, а вот поведение Пригожина было грубым и бандитским. Кроме того, пианист пересекался с Дианой Арбениной, Нюшей, Валерием Меладзе и другими.

Но с упомянутыми исполнителями, которые выбрали или позицию замалчивания войны, или позицию поддержки политики кремлевского диктатора, он связь не поддерживает.

Личная жизнь

С любимой Дашей Ковтун музыкант был в дружеских отношениях немало лет. В какой-то момент Евгений понял, что чувствует к женщине нечто большее и нечто особенное. Делал предложение руки и сердца Хмара в Канаде на Ниагарском водопаде.

У супругов есть трое детей: сын Николай, дочь Вера и еще один сын Илья, который родился в 2022 году.

Евгений Хмара с женой и детьми: смотрите видео онлайн

Композитор активно поддерживает жену в ее творческих порывах.

Евгений рассказывал, что во время третьей беременности у Даши начались проблемы со здоровьем. У любимой зажался нерв в спине, из-за чего она испытывала постоянную боль и не могла даже ходить. Из-за беременности женщине нельзя было принимать лекарства, поэтому лечением спины она занялась лишь после рождения сына.

Она не могла ходить. Это была настолько сильная боль. Она спазмами подходила. Это был один из самых сложных периодов моей жизни. Когда она уже родила, то уже все поставили. Сейчас Дашенька со мной в туре выступает!,

– рассказывал пианист.

Где сейчас Евгений Хмара?

Мужчина продолжает жить и работать в Украине. Доход музыканта в месяц составляет примерно 10 тысяч долларов. По словам композитора, очень большая сумма идет на творчество. Кроме того, дети ходят в частные школы и садики, поэтому это также бьет по семейному бюджету.

Ориентировочно на семью уходит 7 тысяч долларов. Неоднократно бывало, когда расходы от дохода выходили в ноль.

Евгений также активно ведет соцсети, делится своим творчеством и уникальным контентом.

Что интересно, композитор уже успел отреагировать на назначение своего тезки, опубликовав видео о "спецоперации 'Рояль'" на своей инстаграм-странице.