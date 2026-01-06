У матеріалі 24 Каналу ми розповімо, що відомо саме про музиканта Євгена Хмару, його творчість та особисте життя.

Шлях до успіху Євгена Хмари

Композитор народився в Києві. У дитячі роки любив літаки і музику. Коли Євгену було 7 років, написав першу музичну композицію. Згодом навчався у музичній школі, а з 2004 року почав уже працювати у музичній сфері.

У 2010 році зробив серйозний стрибок у сфері шоубізнесу, адже почав робити аранжування для зірок. Через два роки взяв участь у проєкті "Україна має талант", де став фіналістом.

До 2018 року був музикантом у шоу "Х-Фактор". Одним із найбільших проєктів Хмари став сольний концерт у Палаці Україна з участю 200 інструментів оркестру і 100 хористів.

Далі було багато виступів Україною, однак і Євген чимало працював у Росії та з зірками країни-терористки.

У нещодавньому інтерв'ю Славі Дьоміну композитор розповів, що у цій країні ставлення людей було далеко недоброзичливе, а погоджувався на роботу, тому що так було заведено.

Тоді не було чіткого розмежування, як зараз. Приходили якісь пропозиції, виступи. Але якщо відверто – я не так часто там бував,

– пригадав Євген.

Співачку Валерію він згадує як просто співпрацю і нічого більшого, а от поведінка Пригожина була грубою і бандитською. Крім того, піаніст перетинався з Діаною Арбеніною, Нюшею, Валерієм Меладзе та іншими.

Та зі згаданими виконавцями, які обрали або позицію замовчування війни, або позицію підтримки політики кремлівського диктатора, він зв'язок не підтримує.

Особисте життя

Із коханою Дашею Ковтун музикант був у дружніх стосунках чимало років. У якийсь момент Євген зрозумів, що відчуває до жінки дещо більше та щось особливе. Освідчувався Хмара у Канаді на Ніагарському водоспаді.

У подружжя є троє дітей: син Микола, донька Віра та ще один син Ілля, який народився у 2022 році.

Композитор активно підтримує дружину у її творчих пориваннях.

Євген розповідав, що під час третьої вагітності у Даші почались проблеми зі здоров'ям. У коханої затиснувся нерв у спині, через що вона відчувала постійний біль і не могла навіть ходити. Через вагітність жінці не можна було приймати ліки, тому лікуванням спини вона зайнялась лиш після народження сина.

Вона не могла ходити. Це був настільки сильний біль. Він спазмами підходив. Це був один із найскладніших періодів мого життя. Коли вона вже народила, то вже все поставили. Зараз Дашенька зі мною в турі виступає!,

– розповідав піаніст.

Де зараз Євген Хмара?

Чоловік продовжує жити та працювати в Україні. Дохід музиканта на місяць становить приблизно 10 тисяч доларів. За словами композитора, дуже велика сума йде на творчість. Крім того, діти ходять у приватні школи та садочки, тому це також б'є по сімейному бюджеті.

Орієнтовно на родину йде 7 тисяч доларів. Неодноразово бувало, коли витрати від доходу виходили в нуль.

Євген також активно веде соцмережі, ділиться своєю творчістю та унікальним контентом.

Що цікаво, композитор уже встиг відреагувати на призначення свого тезки, опублікувавши відео про "спецоперацію 'Рояль'" на своїй інстаграм-сторінці.