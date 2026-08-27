Для многих профессиональных поваров работа у плиты ассоциируется исключительно с усталостью, однако для Евгения приготовление блюд – настоящее спасение от стресса. Об этом он рассказал за кулисами шоу "Кто сверху?"

Именно поэтому в их семье вопрос о том, кто должен стоять на кухне, решается очень просто. Ресторатор признается, что никогда не заставляет жену готовить ему еду, ведь делает это сам с огромным удовольствием.

Ни в коем случае не прошу жену готовить! Только если она сама этого хочет. Однако для меня это как терапия: возвращаюсь домой, готовлю и так прихожу в себя. Мне становится легче. Для меня приготовление еды – удовольствие. Если она это у меня отнимет, что же я тогда буду делать?

– отметил Клопотенко.

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Евгений Клопотенко и Екатерина / фото из инстаграма

Повар добавил, что иногда любимая все же балует его вкусняшками по собственному желанию. Например, она может приготовить изысканное итальянское блюдо вителло тоннато. Однако в целом Евгений готов посвятить кулинарии все свое свободное время.

Сидеть сложа руки – некруто. Я не прошу ее, но иногда она может приготовить то, что хочет. Например, вителло тоннато. Может, она и хочет регулярно стоять на кухне, но мне об этом не говорит. Да и я обожаю это: и на работе, и дома, и везде! Готовил бы всю жизнь, если бы так можно было,

– заверил знаменитость.

Евгений Клопотенко и Екатерина / фото из инстаграма

Впрочем, интересы 39-летнего шеф-повара не ограничиваются только гастрономией. У Евгения есть довольно интересное хобби – он обожает рыбалку. Интересно, что этим увлечением он делится не с женой, а с близкой подругой, с которой даже приобрел совместный транспорт.

Люблю ездить на рыбалку. У меня есть подруга, которая тоже ловит рыбу. В этом году мы вместе купили лодку, и теперь ездим на юг Украины. Там есть наше постоянное самое любимое место для рыбалки. Видимо, женитьба и покупка лодки идут рука об руку,

– с юмором поделился повар.

Помимо отдыха на воде, Клопотенко также любит проводить свободное время за настольными играми, в частности играя в "Монополию". А для поддержания физической активности шеф-повар выбирает боулинг, сквош и гольф.

Свадьба Евгения и Екатерины прошла в лучших украинских традициях, а жена шеф-повара показала трогательное видео с их торжества.