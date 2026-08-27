Для багатьох професійних кухарів робота біля плити асоціюється виключно з втомою, проте для Євгена приготування страв є справжнім порятунком від стресу. Про це він розповів за лаштунками шоу Хто зверху?

Саме тому в їхній родині питання про те, хто має стояти на кухні, вирішується дуже просто. Ресторатор зізнається, що ніколи не примушує дружину готувати йому їжу, адже робить це сам із величезним задоволенням.

У жодному разі не прошу дружину готувати! Лише якщо вона сама хоче цього. Однак для мене це ніби терапія: повертаюся додому, готую і так приходжу до тями. Мені стає легше. Для мене приготування їжі – насолода. Якщо вона забере це, тоді що робитиму я?

– зазначив Клопотенко.

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Євген Клопотенко та Катерина / фото з інстаграму

Кухар додав, що іноді кохана все ж балує його смачненьким за власним бажанням. До прикладу, вона може приготувати вишукану італійську страву вітелло тоннато. Проте загалом Євген готовий присвятити кулінарії весь свій вільний час.

Сидіти склавши руки – не прикольно. Не прошу її, але інколи вона може приготувати те, що хоче. Наприклад, вітелло тоннато. Може, вона й має бажання стояти на кухні регулярно, але мені про це не говорить. Та й я обожнюю це: і на роботі, і вдома, і скрізь! Готував би все життя, якщо так можна було б,

– запевнив знаменитість.

Євген Клопотенко та Катерина / фото з інстаграму

Втім, інтереси 39-річного шеф-кухаря не обмежуються лише гастрономією. Євген має досить цікаве хобі – він обожнює риболовлю. Цікаво, що це захоплення він розділяє не з дружиною, а з близькою подругою, з якою навіть придбав спільний транспорт.

Люблю їздити на риболовлю. У мене є подруга, яка теж ловить рибу. Цього року разом купили човен, і тепер їздимо на південь України. Там є наше постійне найулюбленіше місце для риболовлі. Мабуть, одруження і купівля човна йде при купі,

– з гумором поділився кулінар.

Крім відпочинку на воді, Клопотенко також полюбляє проводити вільний час за настільними іграми, зокрема граючи в "Монополію". А для підтримки фізичної активності шеф-кухар обирає боулінг, сквош та гольф.

Весілля Євгена та Катерини пройшло в найкращих українських традиціях, а дружина шеф-кухара показала зворушливе відео з їхнього святкування.