Евгений и Наталья провели экскурсию по арендованному дому. Пишет Show 24 со ссылкой на проект "По домам".

Смотрите также Евгений Кот с женой покрестил дочь: волшебные фото с таинства

Сначала Евгений Кот и Наталья Татаринцева показали двор. Супруги имеют пса и двух котов, которые там проводят время.

На первом этаже довольно просторная кухня, которая соединена с гостиной. Есть камин, который создает уют, и виниловый проигрыватель.

Дом Кота и Татаринцевой / Скриншоты из видео

На второй этаж ведет лестница, на которой есть подсветка и стоят картины. Спальня сделана в светлых тонах, рядом гардеробная, где семья хранит вещи. Леля, дочь Евгения и Натальи, имеет детскую комнату.

Евгений Кот с женой показали дом / Скриншоты с видео

Супруги рассказали, что рядом строят собственный дом. Однако Евгений и Наталья заметили, что заедут туда еще не скоро.

Как живут Евгений Кот и Наталья Татаринцева: смотрите видео онлайн

Напомним, ранее шеф-повар Евгений Клопотенко показал арендованную квартиру.