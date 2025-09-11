Соответствующее заявление RTÉ опубликовал сегодня, 11 сентября. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на сайт вещателя.

RTÉ считает участие Ирландии недопустимым, учитывая ужасные потери жизней в Газе. RTÉ также глубоко обеспокоен целенаправленными убийствами журналистов в Газе, отказом в доступе международных журналистов на территорию и тяжелым положением оставшихся заложников,

– заявил генеральный директор RTÉ Кевин Бакхерст.

Директор Евровидения Мартин Грин сказал, что организаторы понимают беспокойство относительно конфликта, который продолжается на Ближнем Востоке. Все члены EBU все еще консультируются по геополитической напряженности вокруг конкурса.

Он добавил, что вещатели могут до середины декабря подтвердить участие страны в Евровидении-2026. Мартин Грин отметил, что команда будет уважать любое их решение.

Для справки! Ирландия участвует в песенном конкурсе с 1965 года и выигрывала 7 раз.