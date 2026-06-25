Итак, первой судьей станет украинская продюсерша, основательница и генеральный директор музыкального лейбла "pomitni", а также соучредительница платформы развития артистов "На її основі" – Ирина Горова, сообщает компания SWEET.TV в соцсетях.

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В описании говорится, что именно она будет помогать участникам раскрывать потенциал и создавать собственный бренд.

Ведь красивый голос и хит – это 30%, остальные 70% – это система вокруг таланта: стратегия, бренд, права, монетизация, концерты. Поэтому я здесь, на "Фабрике звёзд", чтобы делиться своим опытом, как можно больше рассказать артистам на старте о том, как работает музыкальная индустрия, как монетизировать своё творчество,

– прокомментировала своё участие Горовая.

Ирина Горовая станет судьей "Фабрики звезд": смотрите видео онлайн

Организаторы обещают, что впереди будет еще много громких имен, поэтому призывают следить за последующими обновлениями.

Напомним, что ведущими проекта станут Владимир Дантес и Даша Кубик.