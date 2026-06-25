Від так, першою суддею буде українська продюсерка, засновниця та CEO музичного лейбла "pomitni", а також співзасновниця платформи розвитку артистів "На її основі" – Ірина Горова, повідомляє компанія SWEET.TV у соцмережах.

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В описі йдеться, що саме вона допомагатиме учасникам розкривати потенціал і будувати власне ім'я.

Адже гарний голос і хіт – це 30%, решта 70% – це система навколо таланту: стратегія, бренд, права, монетизація, концерти. Тому я тут, на "Фабриці зірок", щоб ділитися своїм досвідом, якомога більше розповісти артистам на старті про те, як працює музична індустрія, як монетизувати свою творчість, – прокоментувала свою участь Горова.

Ірина Горова буде суддею "Фабрики зірок": дивіться відео онлайн

Організатори обіцяють, що попереду буде ще багато гучних імен, тому закликають слідкувати за наступними оновленнями.

Нагадаємо, що ведучими проєкту будуть Володимир Дантес і Даша Кубік.