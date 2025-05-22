Подробностями Корогодский поделился в проекте "По домам" от Люкс ФМ, сообщает Show 24. Бизнесмен потратил немалые средства на обучение детей.

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Гарик Корогодский рассказал, что его двое детей учились в Лондоне. Обучение одного ребенка в столице Англии ему обошлось в один миллион долларов.

Школы, поездки мои туда, жены, жилье. Все это вот так где-то стоит,

– признался он.

Бизнесмен отметил, что у него прекрасные отношения с детьми, несмотря на то, что он не оставит им в наследство деньги. Корогодский признался, что зарабатывал на жизнь с нуля, и считает, что каждый в семье должен делать так же.

Я им дам имя. Я им дам узнаваемость. Я им дам классное образование,

– сказал Гарик Корогодский.

Для справки! У Гарика Корогодского четверо детей.

Гарик Корогодский в проекте "По домам": смотрите видео онлайн

Гарик Корогодский не оставит детям в наследство деньги

В интервью 24 Каналу Гарик Корогодский делился, что оставит детям фонд "Жизнелюб", но не деньги. В то же время бизнесмен отметил, что они прекрасно реагируют на такую позицию.

"Я хочу, чтобы мои дети заботились фондом. Это все, что им оставлю. Денег я не дам. У меня есть преимущество перед моими детьми. Я родился в бедной семье. И я должен был все завоевывать сам. Я считаю, что дети также должны завоевывать сами. И тогда это имеет ценность", – объяснил Корогодский.

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