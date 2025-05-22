Подробицями Корогодський поділився у проєкті "По хатах" від Люкс ФМ, повідомляє Show 24. Бізнесмен витратив чималі кошти на навчання дітей.

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Гарік Корогодський розповів, що його двоє дітей вчилися в Лондоні. Навчання однієї дитини у столиці Англії йому обійшлося в один мільйон доларів.

Школи, поїздки мої туди, дружини, житло. Все це ось так десь коштує,

– зізнався він.

Бізнесмен наголосив, що у нього прекрасні стосунки з дітьми, попри те, що він не залишить їм у спадок гроші. Корогодський зізнався, що заробляв на життя з нуля, і вважає, що кожен у родині має робити так само.

Я їм дам ім'я. Я їм дам впізнаваність. Я їм дам класну освіту,

– сказав Гарік Корогодський.

Для довідки! У Гаріка Корогодського четверо дітей.

Гарік Корогодський у проєкті "По хатах": дивіться відео онлайн

Гарік Корогодський не залишить дітям у спадок гроші

В інтерв'ю 24 Каналу Гарік Корогодський ділився, що залишить дітям фонд "Життєлюб", але не гроші. Водночас бізнесмен зауважив, що вони чудово реагують на таку позицію.

"Я хочу, щоб мої діти піклувалися фондом. Це все, що їм залишу. Грошей я не дам. В мене є перевага перед моїми дітьми. Я народився в бідній родині. І я мав все завойовувати сам. Я вважаю, що діти також мають завойовувати самі. І тоді це має цінність", – пояснив Корогодський.

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