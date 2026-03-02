Группа As I Lay Dying опубликовала фотографию из Москвы в инстаграме. Своей позицией коллектив разочаровал украинских поклонников, музыкантов раскритиковали и известные люди.
Участники группы As I Lay Dying сфотографировались на фоне Собора Василия Блаженного, который расположен на Красной площади в Москве. Похоже, визит в столицу России музыкантам понравился.
Хотели остаться дольше, но мы в Москве, чтобы успеть на наш рейс на первый концерт тура завтра,
– говорится в описании к фото.
Участники группы As I Lay Dying в Москве / Фото из инстаграма коллектива
Уже завтра, 3 марта, группа As I Lay Dying начинает большой тур по городам России. Музыканты выступят в Краснодаре, Ростове, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Челябинске, Новосибирске, Иркутске и Хабаровске, об этом сообщается на их официальном сайте.
Коллектив также распространил фотографию из Москвы на своей странице в Threads. В комментариях украинцы напоминают музыкантам, что Россия – государство-террорист, в частности высказались Артем Пивоваров и Анатолий Анатолич.
- "Удалил вашу музыку из плейлиста навсегда! Россия – государство террорист", – подчеркнул Артем Пивоваров.
- "Позор вам. Публикуете фотографии из столицы страны, которая ежедневно убивает людей в соседней стране. Ваши улыбки – это рычание. Десятки тысяч погибли, сотни тысяч потеряли свои дома, а вы ездите в Россию, как шуты – развлекать террористов. Позор вам тысячу раз", – написал Анатолий Анатолич.
Группу As I Lay Dying раскритиковали за поездку в Россию / Скриншот с Threads
Группу As I Lay Dying раскритиковали за поездку в Россию / Скриншот из Threads
Коротко о группе As I Lay Dying
Группу As I Lay Dying в 2001 году создал бывший гитарист Society's Finest Тим Ламбезис. Сначала это было трио, а потом к коллективу присоединились гитарист Эван Уайт и барабанщик Джордан Манчино.
Дебютный альбом группы называется Beneath The Encasing Of Ashes. Он вышел в июне 2001 года и стал довольно успешным.
As I Lay Dying приостановил свою деятельность в 2014 году в связи с заключением Тима Ламбезиса. Музыканта арестовали в мае 2013 года при попытке организации наемного убийства своей жены. Сначала он отрицал обвинения, а позже признал свою вину. Мужчину приговорили к 6 годам заключения.
Остальные участники создали группу Wovenwar, а уже в 2018 году воссоединились.
Тима Ламбезиса досрочно освободили из тюрьмы в 2016 году.