Группа As I Lay Dying опубликовала фотографию из Москвы в инстаграме. Своей позицией коллектив разочаровал украинских поклонников, музыкантов раскритиковали и известные люди.

Участники группы As I Lay Dying сфотографировались на фоне Собора Василия Блаженного, который расположен на Красной площади в Москве. Похоже, визит в столицу России музыкантам понравился.

Хотели остаться дольше, но мы в Москве, чтобы успеть на наш рейс на первый концерт тура завтра,

– говорится в описании к фото.

Участники группы As I Lay Dying в Москве / Фото из инстаграма коллектива

Уже завтра, 3 марта, группа As I Lay Dying начинает большой тур по городам России. Музыканты выступят в Краснодаре, Ростове, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Челябинске, Новосибирске, Иркутске и Хабаровске, об этом сообщается на их официальном сайте.

Коллектив также распространил фотографию из Москвы на своей странице в Threads. В комментариях украинцы напоминают музыкантам, что Россия – государство-террорист, в частности высказались Артем Пивоваров и Анатолий Анатолич.

"Удалил вашу музыку из плейлиста навсегда! Россия – государство террорист", – подчеркнул Артем Пивоваров.

"Позор вам. Публикуете фотографии из столицы страны, которая ежедневно убивает людей в соседней стране. Ваши улыбки – это рычание. Десятки тысяч погибли, сотни тысяч потеряли свои дома, а вы ездите в Россию, как шуты – развлекать террористов. Позор вам тысячу раз", – написал Анатолий Анатолич.

Группу As I Lay Dying раскритиковали за поездку в Россию / Скриншот с Threads

Группу As I Lay Dying раскритиковали за поездку в Россию / Скриншот из Threads

Коротко о группе As I Lay Dying