Гурт As I Lay Dying опублікував фотографію з Москви в інстаграмі. Своєю позицією колектив розчарував українських шанувальників, музикантів розкритикували й відомі люди.

Учасники гурту As I Lay Dying сфотографувалися на фоні Собору Василія Блаженного, що розташований на Красній площі у Москві. Схоже, візит у столицю Росії музикантам сподобався.

Хотіли залишитися довше, але ми в Москві, щоб встигнути на наш рейс на перший концерт туру завтра,

– йдеться в описі від фото.

Учасники гурту As I Lay Dying в Москві / Фото з інстаграму колективу

Уже завтра, 3 березня, гурт As I Lay Dying розпочинає великий тур містами Росії. Музиканти виступлять у Краснодарі, Ростові, Казані, Нижньому Новгороді, Самарі, Уфі, Челябінську, Новосибірську, Іркутську та Хабаровську, про це повідомляється на їхньому офіційному сайті.

Колектив також поширив світлину з Москви на своїй сторінці у Threads. У коментарях українці нагадують музикантам, що Росія – держава-терорист, зокрема висловилися Артем Пивоваров та Анатолій Анатоліч.

"Видалив вашу музику із плейлиста назавжди! Росія – держава терорист", – наголосив Артем Пивоваров.

"Ганьба вам. Публікуєте фотографії зі столиці країни, яка щодня вбиває людей у сусідній країні. Ваші посмішки – це гарчання. Десятки тисяч загинули, сотні тисяч втратили свої домівки, а ви їздите до Росії, як блазні – розважати терористів. Ганьба вам тисячу разів", – написав Анатолій Анатоліч.

Гурт As I Lay Dying розкритикували за поїздку до Росії / Скриншот з Threads

Гурт As I Lay Dying розкритикували за поїздку до Росії / Скриншот з Threads

Коротко про гурт As I Lay Dying