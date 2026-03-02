Гурт As I Lay Dying опублікував фотографію з Москви в інстаграмі. Своєю позицією колектив розчарував українських шанувальників, музикантів розкритикували й відомі люди.
Учасники гурту As I Lay Dying сфотографувалися на фоні Собору Василія Блаженного, що розташований на Красній площі у Москві. Схоже, візит у столицю Росії музикантам сподобався.
Хотіли залишитися довше, але ми в Москві, щоб встигнути на наш рейс на перший концерт туру завтра,
– йдеться в описі від фото.
Учасники гурту As I Lay Dying в Москві / Фото з інстаграму колективу
Уже завтра, 3 березня, гурт As I Lay Dying розпочинає великий тур містами Росії. Музиканти виступлять у Краснодарі, Ростові, Казані, Нижньому Новгороді, Самарі, Уфі, Челябінську, Новосибірську, Іркутську та Хабаровську, про це повідомляється на їхньому офіційному сайті.
Колектив також поширив світлину з Москви на своїй сторінці у Threads. У коментарях українці нагадують музикантам, що Росія – держава-терорист, зокрема висловилися Артем Пивоваров та Анатолій Анатоліч.
- "Видалив вашу музику із плейлиста назавжди! Росія – держава терорист", – наголосив Артем Пивоваров.
- "Ганьба вам. Публікуєте фотографії зі столиці країни, яка щодня вбиває людей у сусідній країні. Ваші посмішки – це гарчання. Десятки тисяч загинули, сотні тисяч втратили свої домівки, а ви їздите до Росії, як блазні – розважати терористів. Ганьба вам тисячу разів", – написав Анатолій Анатоліч.
Гурт As I Lay Dying розкритикували за поїздку до Росії / Скриншот з Threads
Коротко про гурт As I Lay Dying
Гурт As I Lay Dying у 2001 році створив колишній гітарист Society's Finest Тім Ламбезіс. Спочатку це було тріо, а потім до колективу долучилися гітарист Еван Вайт і барабанщик Джордан Манчино.
Дебютний альбом гурту називається Beneath The Encasing Of Ashes. Він вийшов у червні 2001 року і став доволі успішним.
As I Lay Dying призупинив свою діяльність у 2014 році у зв'язку з ув'язненням Тіма Ламбезіса. Музиканта заарештували у травні 2013 року при спробі організації найманого вбивства своєї дружини. Спершу він заперечував звинувачення, а пізніше визнав свою провину. Чоловіка засудили до 6 років ув'язнення.
Решта учасників створили гурт Wovenwar, а вже у 2018 році возз'єдналися.
Тіма Ламбезіса достроково звільнили з в'язниці у 2016 році.