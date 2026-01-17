24 Канал решил рассказать, кто из холостяков воспитывает троих детей и что известно об их семьях. В списке оказались аж трое героев – Максим Чмерковский, Иракли Макацария и Константин Евтушенко.

Кто из холостяков стал многодетным отцом?

Максим Чмерковский

В 2016 году танцовщик и дебютант шоу "Холостяк" женился на австралийской танцовщице Пете Маргатройд.

Интересно, что ранее Чмерковский говорил, что считает участие в проекте "Холостяк" "самой большой ошибкой в жизни". Мужчине не понравилось то, что он должен был обниматься и целоваться с разными девушками и при этом построить серьезные отношения с одной.

Еще до празднования свадьбы у пары родился сын. Через полгода танцоры наконец поженились – сначала в мэрии Нью-Йорка, а затем в роскошном замке.

Сегодня супруги воспитывают трех сыновей – Шай, Рио и Милан Максим. Самый младший мальчик родился в июле 2024 года.

Старший сын больше всего похож на звездного отца. В соцсетях танцовщик часто публикует видео и фото с женой и детьми.

Константин Евтушенко

Бизнесмен был главным героем "Холостяка" в 4 сезоне. С победительницей у него отношения не сложились. Более того, он не поцеловался ни с одной участницей. После проекта мужчина получил негативную славу, ведь оказалось, что за пределами шоу у него есть невеста.

Поэтому вскоре после телевизионного финала Евтушенко женился. Его женой стала олимпийская чемпионка Наталья Добрынская.

В июне 2014 года они сыграли свадьбу. 9 декабря у супругов родился первенец Дерек. Супруги до сих пор в браке и воспитывают троих детей.

Иракли Макацария

До сегодняшнего дня зрители говорят, что сезон с этим человеком был лучшим и самым искренним. С финалисткой Иракли пробыл в отношениях 9 месяцев. Позже девушка стала инициатором расставания.

В 2022 году Макацария наконец нашел свое счастье и любовь. Он женился на грузинке Лизе Чичуа. Интересно, что избранница моложе любимого на 17 лет.

Через год у супругов родился сын Георгий. В январе 2025 года родилась дочь Нина.

В начале декабря прошлого года пара объявила, что находится в ожидании рождения третьего ребенка. У супругов снова родится девочка.

Поэтому этого холостяка также можно отнести к категории многодетного отца, ведь совсем скоро на свет появится еще одна частичка Иракли и Лизы.