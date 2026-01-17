24 Канал вирішив розповісти, хто з холостяків виховує трьох дітей і що відомо про їхні сім'ї. У списку опинились аж троє героїв – Максим Чмерковський, Іраклі Макацарія та Костянтин Євтушенко.

До теми Двічі була учасницею "Холостяка": де зараз Анетті Жернова, яку любила публіка

Хто з холостяків став багатодітним батьком?

Максим Чмерковський

У 2016 році танцівник і дебютант шоу "Холостяк" одружився з австралійською танцівницею Петою Маргатройд.

Цікаво, що раніше Чмерковський казав, що вважає участь у проєкті "Холостяк" "найбільшою помилкою у житті". Чоловіку не сподобалося те, що він мав обійматися та цілуватися з різними дівчатами й при цьому побудувати серйозні стосунки з однією.

Ще до святкування весілля у пари народився син. Через пів року танцюристи нарешті одружилися – спершу у мерії Нью-Йорка, а потім у розкішному замку.

Весілля Максима Чмерковського / Фото з інстаграму

Сьогодні подружжя виховує трьох синів – Шай, Ріо та Мілан Максим. Наймолодший хлопчик народився у липні 2024 року.

Макс Чмерковський з родиною / Фото з інстаграму

Найстарший син найбільше схожий на зіркового батька. У соцмережах танцівник часто публікує відео та фото з дружиною та дітьми.

Костянтин Євтушенко

Бізнесмен був головним героєм "Холостяка" у 4 сезоні. Із переможницею у нього стосунки не склались. Ба більше, він не поцілувався з жодною учасницею. Після проєкту чоловік отримав негативну славу, адже виявилось, що за межами шоу в нього є наречена.

Тому невдовзі після телевізійного фіналу Євтушенко одружився. Його дружиною стала олімпійська чемпіонка Наталія Добринська.

Костянтин Євтушенко з дружиною / Фото з соцмереж

У червні 2014 року вони зіграли весілля. 9 грудня у подружжя народився первісток Дерек. Подружжя досі у шлюбі й виховує трьох дітей.

Костянтин Євтушенко з сім'єю / Фото з інстаграму підприємця

Іраклі Макацарія

До сьогоднішнього дня глядачі говорять, що сезон з цим чоловіком був найкращим і найщирішим. Із фіналісткою Іраклі пробув у стосунках 9 місяців. Пізніше дівчина стала ініціаторкою розставання.

У 2022 році Макацарія нарешті знайшов своє щастя та кохання. Він одружився з грузинкою Лізою Чичуа. Цікаво, що обраниця молодша від коханого на 17 років.

Весілля Іраклі Макацарія / Фото з інстаграму

Через рік у подружжя народився син Георгій. У січні 2025 року народилась донечка Ніна.

Іраклі Макацарія з сином і дружиною / Фото з інстаграму

На початку грудня минулого року пара оголосила, що перебуває в очікуванні народження третьої дитини. У подружжя знову народиться дівчинка.

Іраклі Макацарія втретє стане батьком: дивіться відео онлайн

Тому цього холостяка також можна віднести до категорії багатодітного батька, адже зовсім скоро на світ з'явиться ще одна частинка Іраклі та Лізи.