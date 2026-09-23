Кроме того, в инстаграме она заинтриговала поклонников новой песней, которую посвятила будущему ребенку. Пол малыша Федишин пока не раскрывает, но уже нежно называет его "сердечком".

Для съемки Ирина выбрала молочный топ и длинную полупрозрачную накидку, украшенную объемными цветами. Свой образ она дополнила живыми лилиями.

Вместе с фото певица опубликовала отрывок из будущей композиции "Сердечко". Федишин призналась, что эта композиция родилась вместе с ее беременностью и ожиданием третьего ребенка. "Есть чувства, которые трудно передать словами… Но иногда они становятся песней", – отметила артистка.

В песне она обращается к еще нерожденному ребенку.

А я еще не знаю, какие у тебя глаза… Но разговариваю с тобой каждую ночь. Я чувствую маленькие ручки, я так жду тебя, сердечко!,

– поется в композиции.

Премьера этого трека запланирована на 6 октября.

Кстати, Ирина Федишин и ее муж, продюсер Виталий Човник, уже воспитывают двух сыновей – 15-летнего Юрия и 11-летнего Олега. Кто же пополнит их семью на этот раз, супруги пока не рассказывают. Известно лишь, что певица планирует устроить гендер-вечеринку, чтобы вместе с родными узнать пол будущего ребенка.

К слову, украинский певец Виталий Лобач, которого из-за поразительного сходства с Виктором Павликом в шутку называют его "внебрачным сыном", уже устроил гендер-пати. Вместе с женой Алевтиной артист раскрыл пол будущего ребенка.