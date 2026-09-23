Крім того, в інстаграмі вона заінтригувала шанувальників новою піснею, яку присвятила майбутній дитині. Стать малюка Федишин поки не розкриває, але вже ніжно називає його "серденьком".

Для зйомки Ірина обрала молочний топ і довгу напівпрозору накидку, прикрашену об'ємними квітами. Свій образ вона доповнила живими ліліями.

Разом із фото співачка опублікувала уривок майбутньої композиції "Серденько". Федишин зізналася, що ця композиція народилася разом із її вагітністю та очікуванням на третю дитину. "Є почуття, які важко передати словами… Але іноді вони стають піснею", – зазначила артистка.

У пісні вона звертається до ще ненародженої дитини.

А я ще не знаю, які в тебе очі… Та розмовляю з тобою щоночі. Я відчуваю ручки маленькі, Я так чекаю на тебе, серденько!,

– співається в композиції.

Прем'єра цього треку запланована на 6 жовтня.

Ірина Федишин та її чоловік, продюсер Віталій Човник, уже виховують двох синів – 15-річного Юрія та 11-річного Олега. Хто ж поповнить їхню родину цього разу, подружжя поки не розповідає. Відомо лише, що співачка планує влаштувати гендер-паті, щоб разом із рідними дізнатися стать майбутньої дитини.

До слова, український співак Віталій Лобач, якого через разючу схожість із Віктором Павліком жартома називають його "позашлюбним сином", уже влаштував гендер-паті. Разом із дружиною Алевтиною артист розсекретив стать майбутньої дитини.