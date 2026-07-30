В инстаграме певица рассказала о начале своей семейной жизни и неожиданном предложении руки и сердца.

Федишин призналась, что когда-то планировала выйти замуж после 25, однако судьба распорядилась иначе. Возлюбленный сделал ей предложение уже через полгода после начала отношений. На тот момент Ирине было всего 19 лет, а Виталию – 23.

Предложение руки и сердца состоялось в ресторане под звуки живой скрипки. Федишин вспомнила, что в тот момент была ошеломлена и не могла сдержать эмоций.

Я была в шоке. Посмотрела в окно, и слезы потекли рекой; я смотрела в окно и от эмоций не могла сказать ни слова, а он стоял на колене в ожидании ответа. Через мгновение он снова повторил эти слова. Я посмотрела на него, в его глаза, в них было много любви, надежды, и в них блестели слезы. Я ответила "Так",

– написала артистка.

В тот же вечер влюбленные поехали к родителям Ирины, чтобы сообщить радостную новость, и сразу получили благословение семьи.

Уже через полгода, летом, пара обвенчалась в церкви.

Рассказывая о двадцати годах совместной жизни, Федишин подчеркнула, что они с мужем всегда шли бок о бок и вместе воплощали планы и мечты. Она особо отметила характер Виталия, который, по ее словам, не раз становился движущей силой и мотиватором в семье.

Иногда я теряю веру в мечты и хочу опустить руки на полпути. Но как мужчина, он не дает этому случиться. И когда мне тяжело не только физически, но и морально, его любовь спасает и дает силы перевести дух и идти дальше,

– добавила Ирина Федишин.

Также она показала архивное фото с мужем и их двумя сыновьями – Юрием и Олегом.

Ирина Федишин с мужем и сыновьями / Фото из инстаграма певицы

Между тем Наталья Денисенко недавно откровенно рассказала о новых отношениях. Актриса призналась, что рядом с женихом Юрием Савранским нашла любовь своей мечты.