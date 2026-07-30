В інстаграмі співачка поділилася спогадами про початок свого сімейного життя та несподівану пропозицію руки й серця.

Федишин зізналася, що колись планувала вийти заміж після 25, однак доля розпорядилася інакше. Коханий освідчився їй вже через пів року після початку стосунків. На той момент Ірині було лише 19 років, а Віталію – 23.

Пропозиція руки та серця відбулося в ресторані під живу скрипку. Федишин згадала, що в ту мить була приголомшена й не могла стримати емоцій.

Я була у шоці. Глянула у вікно і сльози потекли рікою, я дивилися у вікно і від емоцій не могла сказати ні слова, а він стояв на коліні в очікуванні відповіді. За якийсь момент він знову повторив ці слова. Я глянула на нього, в його очі, у них було багато любові, надії й в них бриніли сльози. Я відповіла "Так",

– написала артистка.

Того ж вечора закохані поїхали до батьків Ірини, щоб повідомити радісну новину, і одразу отримали благословення родини.

Вже за пів року, влітку, пара обвінчалася в церкві.

Розповідаючи про двадцять років спільного життя, Федишин наголосила, що вони з чоловіком завжди йшли пліч-о-пліч і разом втілювали плани та мрії. Вона особливо відзначила характер Віталія, який, за її словами, не раз ставав рушієм і мотиватором у сім'ї.

Інколи я зневірююся у мріях і хочу опустити руки посеред дороги. Та як чоловік, він не дає цьому статися. І коли мені важко не тільки фізично, але й морально, його любов рятує і дає сили перевести подих і йти далі,

– додала Ірина Федишин.

Також вона показала архівне фото з чоловіком та їхніми двома синами – Юрієм та Олегом.

Ірина Федишин з чоловіком і синами / Фото з інстаграму співачки

Тим часом Наталка Денисенко нещодавно відверто розповіла про нові стосунки. Акторка зізналася, що поруч із нареченим Юрієм Савранським знайшла кохання своєї мрії.