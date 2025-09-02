Она уже ему ответила в соцсетях. Сообщает Show 24 со ссылкой на тик-ток аккаунт Натурала Альбертовича.

Так, блогер рассказал, что посетил концерт Тины Кароль в Запорожье, но ему не понравилось отношение исполнительницы к ее поклонникам. По словам мужчины, певица не со всеми желающими сфотографировалась после выступления, а ее охрана попросила расступиться, чтобы Тина Кароль прошла.

Мы стоим на тропинке, а нам говорят: "Отойдите в сторону". Тина Кароль идет. Это просто трэш. Что с ними не так. Это какая-то звездная болезнь наверное. Ужас,

– возмутился тиктокер.

Кто такой Натурал Альбертович? Настоящее имя блогера – Станислав Скочко. Он спортсмен из Запорожья, который стал популярным в соцсетях благодаря развлекательным видео. В частности, Станислав активно развивает свои ютуб-каналы и тикток. Сейчас у него более 23 миллионов подписчиков. Также в 2021 году спортсмен участвовал в шоу "Украина имеет талант", где показывал опасные трюки, и даже дошел до финала.

Как Тина Кароль отреагировала на слова блогера?

После того как ролик тиктокера собрал более 2 миллиона просмотров, певица оставила свой комментарий. Тина считает, что это "дешевая сенсация и спекуляция на ее имени".

Двадцать лет я выхожу на сцену и двадцать лет мои слушатели знают: я всегда была и остаюсь с ними, всегда нахожу время для общения и всегда благодарна за любовь, которой меня одаривают. Когда охрана просит человека отойти, то это не является проявлением пренебрежения, а является вопросом безопасности, которая является обязанностью тех, кто отвечает за мой путь к сцене или после концерта,

– написала певица.

Кароль считает, что Станислав просто решил записать "хайповый видос", которым вводит людей в заблуждение и сознательно атакует репутацию артистки.



Тина Кароль ответила блогеру, который обвинил ее в напыщенности / Скриншот с тиктока