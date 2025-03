Появились подробности ее смерти. Сообщает 24 Канал со ссылкой на TMZ.

Дочь Стоун первой сообщила печальную новость на своей странице в фейсбуке, написав: "Моей мамы больше нет...". Она заявила, что пока не готова давать комментарии, поскольку ей нужно время, чтобы пережить потерю.

Дебора Р. Шампань, представитель исполнительницы, позже подтвердила информацию о смерти Энджи. По словам Шампань, авария произошла, когда певица возвращалась с выступления в Монтгомери, штат Алабама. Автобус, перевозивший Стоун, ее команду и бэк-вокалистов, попал в столкновение. ДТП забрало жизнь исполнительницы, в то же время другие пассажиры автобуса выжили.

Что известно об Энджи Стоун

Настоящее имя певицы – Анджела Ловелл Браун. Она родилась 18 декабря 1961 года в Колумбии, Южная Каролина.

Сперва Энджи стала известна как участница The Sequence, одной из первых женских хип-хоп групп, и сделала значительный вклад в музыкальную индустрию 1970-х годов.

The Sequence & Angie Stone – Love Changes: смотрите видео онлайн

В то же время именно 1990-е годы стали поворотным моментом в карьере Стоун, когда она начала сольную карьеру. Исполнительница стала популярной благодаря своим особым сочетанием глубокого соула, утонченного джаза и современного R'n'B-звучания. Среди ее хитов: No More Rain (In This Cloud), Wish I Didn't Miss You и Brotha.

Энджи Стоун – No More Rain (In This Cloud): смотрите видео онлайн