З'явилися подробиці її смерті. Повідомляє 24 Канал з посиланням на TMZ.

Дочка Стоун першою повідомила сумну новину на своїй сторінці у фейсбуці, написавши: "Моєї мами більше немає...". Вона заявила, що поки не готова давати коментарі, оскільки їй потрібен час, щоб пережити втрату.

Дебора Р. Шампань, представниця виконавиці, пізніше підтвердила інформацію про смерть Енджі. За словами Шампань, аварія сталася, коли співачка поверталася з виступу в Монтгомері, штат Алабама. Автобус, що перевозив Стоун, її команду та бек-вокалістів, потрапив у зіткнення. ДТП забрала життя виконавиці, водночас інші пасажири автобуса вижили.

Що відомо про Енджі Стоун

Справжнє ім'я співачки – Анджела Ловелл Браун. Вона народилася 18 грудня 1961 року в Колумбії, Південна Кароліна.

Спершу Енджі стала відома як учасниця The Sequence, одного з перших жіночих хіп-хоп гуртів, і зробила значний внесок у музичну індустрію 1970-х років.

The Sequence & Angie Stone – Love Changes: дивіться відео онлайн

Водночас саме 1990-ті роки стали поворотним моментом у кар'єрі Стоун, коли вона розпочала сольну кар'єру. Виконавиця стала популярною завдяки своїм особливим поєднанням глибокого соулу, витонченого джазу та сучасного R'n'B-звучання. Серед її хітів: No More Rain (In This Cloud), Wish I Didn't Miss You та Brotha.

Енджі Стоун – No More Rain (In This Cloud): дивіться відео онлайн